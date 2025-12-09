UE adoptă un instrument de investiții în apărare de peste un miliard de euro

Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) – un instrument în valoare de peste un miliard de euro menit să consolideze capacitățile de reacție a industriei de apărare în perioada 2025-2027 – a fost adoptat luni de către Consiliul Uniunii Europene.

Forul european a menționat că, din suma totală a programului, 300 de milioane de euro vor fi alocați Kievului.

Acest instrument esențial și unic vizează modernizarea și sprijinirea industriei de apărare a Ucrainei, precum și integrarea acesteia în ecosistemul industrial european de apărare.

Prin intermediul programului vor fi finanțate achizițiile comune realizate de cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două trebuie să fie state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru crearea și menținerea unor rezerve de pregătire industrială în domeniul apărării.

Astfel, Republica Moldova va putea beneficia de această măsură.