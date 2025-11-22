VIDEO: Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka

Traficul prin punctul de trecere Isaccea este închis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (Orlovka), a anunțat poliția română de frontieră.

Cele doua bacuri care asigură traversarea de pe un mal pe altul al Dunării sunt ancorate pe malul românesc, a precizat instituția.

Forțele aeriene ucrainene au spus peste noapte că mai multe valuri de drone rusești au atacat ținte din regiunea Odesa de la granița cu România, inclusiv în zona Orlovka și Ismail. România a emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și a ridicat două avioane F-16 care să monitorizeze situația.

Presa ucraineană a scris că rușii au luat la țintă punctul de control Orlovka de la granița cu România, au spus poliția regiunii Odesa și serviciul vamal ucrainean, citate de presa ucraineană.

„Au fost înregistrate pagube la clădiri civile. Fațadele, acoperișurile și geamurile clădirilor administrative au fost avariate. Unsprezece camioane au suferit daune în parcare”, a declarat șeful Departamentului Regional de Poliție din Odessa, Oleg Kiper.

Potrivit informațiilor preliminare, există două persoane rănite pe partea ucraineană, care primesc îngrijiri medicale.

Infrastructura terminalului de feriboturi de acolo a fost avariată, a spus serviciul vamal ucrainean. „Punctul de trecere a frontierei internaționale Orlovka este temporar închis. În prezent, se iau toate măsurile necesare pentru a atenua consecințele. Vă rugăm să utilizați alte puncte de trecere a frontierei din apropiere pentru a traversa frontiera”, a adăugat acesta.

Momentul în care o dronă Geran rusească lovește, peste Dunăre, la Orlovka, a fost filmat de pe pe malul românesc. Un clip video neverificat, distribuit pe rețelele de socializare arată o explozie de amploare în timp ce se aude sunetul armamentului antiaerian de pe malul ucrainean.

❗️The Russian Armed Forces attacked the Orlovka checkpoint on the border with Romania, – sources in the Customs Service pic.twitter.com/BG6GC2UbPp — StrategicNew_UA (@2_vatalive) November 22, 2025