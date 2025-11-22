Violența, o problemă în Moldova: 13.000 de victime au sunat la Poliție în ultimele 10 luni

Amenințările cu moartea, furtul de imagini și hărțuirea online devin realități cotidiene pentru tot mai multe femei din Republica Moldova. Aproape jumătate dintre ele spun că au fost ținte ale violenței digitale, o formă de abuz care se extinde rapid și lasă traume adânci. Pentru a preveni astfel de cazuri, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și UNFPA în Moldova lansează Campania „16 zile de activism”, cu mesajul tranșant: Nicio scuză pentru violența digitală.

Violența digitală devine una dintre cele mai frecvente forme de abuz împotriva femeilor. Comentarii de ură, folosirea imaginilor fără consimțământul autorului și amenințările cu moartea sunt raportate tot mai des. Autoritățile recunosc faptul că legislația, deși a fost recent modificată, ar trebui aplicată cu mai multă fermitate.

„Eu ca și jurnalist și ca manager am primit mesaje de amenințare online. Colegiile mele care fac investigații au primit amenințări serioase, alte colege din jurnalism de investigație și jurnalismul de problemă au primit amenințări și sunt foarte serioase o să-ți tai capul, mâinile. Chestiile acestea sunt amenințări cu moartea. Apelurile noastre la organele de drept deseori se lovesc de răspunsul nu avem instrumente să investigăm cine comite aceste delicte”, spune Alina Radu, jurnalist.

„ Anul acesta este declarat că vorbim despre violența digitală, o nouă formă de violență și pentru Republica Moldova care ia amploare. Noi pe parte de legislație am modificat recent și acum se incrimează violența digitală, trebuie să vedem cum să facem ca legea să aplicabilă cât mai real. Din datele pe care le avem în Republica Moldova, avem cred că 40 la sută din femei care suferă de această formă de violență. Înseamnă acele comentarii de ură, folosirea pozelor și a videourile fără consimțământul femeilor”, precizează Viorica Țîmbălari, director, Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor.

Poliția este solicitată zilnic pentru a interveni în cazuri de violență în familie. În ultimele zece luni au fost înregistrate până la 13 mii de apeluri.

„Noi avem chemări zilnice, în anul 2025, în ultimele 10 luni noi avem procesate de 12-13 mii de apeluri, în anul 2024 am avut 16 mii de solicitări, apeluri de intervenția poliției în cadrul violenței în familie care s-au soldat cu diferite sancțiuni contravenționale, penale, măsuri de protecție”, menționează Eduard Babcinețchii șef Direcție, INSP.

„Dacă încerc să cânt o melodie de-a lui Taylor Swift voi fi pedepsită pentru încălcarea drepturilor de autor. Dar ce se întâmplă dacă cineva îmi va folosi imaginea? Nimic. De aceea sunt atât de mândră să fiu reprezentanta UNFPA în Moldova, promovând și asigurând conștientizarea faptului că trupul meu îmi aparține. Acesta este un drept al fiecărei femei, al fiecărei fete”, spune Karina Nersesyan, reprezentant UNFPA în Republica Moldova.

De la începutul anului au fost emise 600 de ordonanțe de protecție pentru victime și 4 mii de ordine de restricție pe numele agresorilor.