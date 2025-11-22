Vladimir Bolea, la București: Moldova este pregătită pentru UE

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a prezentat, la București, progresele Republicii Moldova în domeniul dezvoltării regionale și eforturile de aliniere la standardele Uniunii Europene, în cadrul conferinței de nivel înalt „Coeziunea 2027+”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene și miniștri ai statelor membre, care au discutat despre dezvoltarea pe termen lung, competitivitate și reziliență la nivel continental.

În discursul său, Vladimir Bolea a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru integrarea europeană, subliniind că parcursul european este o alegere strategică, orientată spre consolidarea stabilității și prosperității în regiune.

Oficialul a vorbit despre etapele parcurse în procesul de aderare, inclusiv finalizarea screeningului bilateral pentru Capitolul 22 – Politica regională a UE, care confirmă capacitatea țării de a se alinia mecanismelor europene de gestionare a fondurilor structurale.

Totodată, vicepremierul a menționat reformele din ultimii ani, în special modernizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea regională și consolidarea instituțiilor responsabile: MIDR, Agențiile de Dezvoltare Regională și ONDRL. Acestea contribuie la implementarea proiectelor locale și la coordonarea strategică a politicilor de dezvoltare.

În același context, Bolea a evidențiat introducerea unor mecanisme de lucru similare celor utilizate în statele membre ale UE, precum Consiliul Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale și Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică, dar și implementarea unui program național de formare pentru autoritățile locale, orientat spre pregătirea proiectelor eligibile pentru finanțare europeană.

Oficialul a subliniat și capacitatea internă de investiții, evidențiind programe precum „Satul European”, „Europa este aproape”, „Curtea Europeană” și „Dezvoltarea orașelor-poli de creștere”, care contribuie la modernizarea comunităților.

La final, Vladimir Bolea a transmis mesajul că Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană nu ca simplu beneficiar, ci ca partener responsabil, capabil să contribuie la coeziunea și competitivitatea blocului comunitar.