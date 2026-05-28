Radar nou în Moldova: Dronele vor putea fi detectate de la distanțe mai mari

Republica Moldova urmează să pună în funcțiune, în perioada următoare, un nou radar de supraveghere aeriană, care va consolida semnificativ capacitățile de monitorizare a spațiului aerian, inclusiv detectarea dronelor. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR.

Oficialul a precizat că echipamentul a ajuns deja în țară și se află în faza finală de instalare și calibrare.

„Noul radar a sosit în Republica Moldova și va contribui activ la îmbunătățirea capacităților noastre de detectare a amenințărilor din spațiul aerian. Nu înseamnă că vom fi complet protejați, dar vom fi mult mai bine informați”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, sistemul va permite identificarea țintelor aeriene la distanțe mai mari, ceea ce va îmbunătăți timpul de reacție al autorităților.

„Vom putea detecta inclusiv drone de la o distanță mai mare, ceea ce ne va permite să activăm protocoalele de intervenție și să informăm populația”, a explicat Nosatîi.

Ministrul a comparat noul echipament cu radarul deja aflat în dotare, subliniind capacitățile superioare ale noii tehnologii.

„GM 200 este un radar performant, dar are anumite limitări în ceea ce privește raza de detecție. Noul sistem este mai avansat și oferă o acoperire mult mai extinsă”, a precizat oficialul.

Nosatîi a mai spus că proiectul se află pe ultima sută de metri, iar operaționalizarea ar putea avea loc chiar în prima lună de vară.

„Suntem în etapa finală a proiectului. În luna iunie vor avea loc lucrările de instalare și calibrare. Instruirea efectivelor a fost deja realizată, iar infrastructura este pregătită”, a menționat ministrul.

După finalizarea acestor etape, noul radar va intra în regim operațional, Ministerul Apărării urmând să acționeze conform procedurilor stabilite.

Noul sistem de radiolocație este procurat cu bani europeni prin Instrumentul European pentru Pace (EPF).