Rapperul Banarus, condamnat la opt ani de închisoare și anunțat în căutare

Rapperul Ion Banaru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din termen, restul fiind suspendat pentru o perioadă de probațiune de 3 ani.

„Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatului, acesta fiind anunțat în căutare.

Mijloacele bănești în mărime de 487.450 de lei au fost confiscate de către instanța de judecată prin sentința de condamnare a Evgheniei Guțul și a unei secretare a PP „Șor”.

Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de una dintre părțile vătămate și a dispus încasarea de la inculpat a sumei de peste 20.000 de lei, constituită din prejudiciu material, moral și cheltuieli de asistență juridică.

În ceea ce privește învinuirea de huliganism, instanța a apreciat faptele ca fiind contravenție și a încetat procesul contravențional, din motiv că a expirat termenul de prescripție”, anunță Procuratura Anticorupție.

La data de 20 decembrie 2022, un tânăr a atacat două fete pe strada Kiev din Capitală, le-a lovit cu pumnii și cu o rangă din metal și a sustras o geantă în care se aflau bani, portmoneele cu actele de identitate și două inele din aur, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Ulterior s-a constatat că atacatorul era cunoscutul rapper Ion Banaru, alias Banarus.

Rapperul Ion Banaru, care a fost reținut după ce a atacat două tinere și le-a jefuit de un milion de lei, ar fi acționat „în schemă” cu una dintre victime.

Pe 28 februarie 2023, dosarul pornit în privința Ion Banaru a fost preluat de Centrul Național Anticorupție.