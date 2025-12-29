Slusari: Sistemul de subvenționare în agricultură a ajuns într-un colaps financiar

Fostul vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandru Slusari, afirmă că sistemul de subvenționare în agricultură se confruntă cu o criză majoră, generată de creșterea rapidă a datoriilor față de agricultori, în timp ce fondurile alocate au avansat într-un ritm mult mai lent.

Potrivit lui Slusari, în anul 2021, fondul inițial de subvenționare în agricultură a constituit 1,1 miliarde de lei, iar datoriile la plata subvențiilor pentru anul precedent se ridicau la aproximativ 1 miliard de lei. Pentru anul 2026, fondul de subvenționare este planificat la 1,7 miliarde de lei, însă datoriile acumulate pentru doi ani au ajuns la circa 4 miliarde de lei.

„În cinci ani, sprijinul acordat agricultorilor a crescut doar cu aproximativ 55%, în timp ce datoriile au crescut de patru ori. În acest mod, sistemul de subvenționare a ajuns într-un colaps financiar”, a declarat Slusari.

Acesta susține că, pentru achitarea datoriilor aferente anilor 2024-2025, ar fi necesare aproximativ 2,4 fonduri anuale de subvenționare, fără a lua în calcul plățile curente pentru anul 2026.

Alexandru Slusari critică dur modul în care a fost gestionat domeniul, afirmând că, într-o companie privată, un manager care ar fi admis o asemenea discrepanță ar fi fost concediat. În opinia sa, situația din agricultură a fost generată de activitatea lui Vladimir Bolea pe când conducea Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Criza de proporții din finanțarea agriculturii a fost generată de domnul Vladimir Bolea, iar rezolvarea acestei crize va fi extrem de dificilă”, a mai declarat Slusari, menționând că are mai multe întrebări legate de activitatea curentă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.