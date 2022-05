Război în Ucraina, ziua 83. Bătălia de la Azovstal s-a încheiat. Luptătorii ucraineni au fost evacuați. Orașul port Mariupol, complet ocupat de ruși

Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați luni seara de la combinatul Azovstal, au anunțat autoritățile ucrainene. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși în zonele controlate de acestea. În mesajul său obișnuit de la miezul nopții, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea de evacuare și a spus că vor continua eforturile pentru aducerea acasă a luptătorilor care au apărat Mariupolul. O cincime dintre ei sunt răniți și au fost duși la spital. Forțele ucrainene și-au încheiat „misiunea de luptă” în orașul asediat Mariupol, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

ACTUALIZARE 9.20 Conform evaluării frontului de luni noapte spre marți dimineață a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), forțele ruse au desfășurat ofensive terestre limitate luni și în mare parte fără succes de-a lungul liniei frontului din Ucraina.

Regruparea rusă din jurul orașului Harkov încearcă, în special, să reziste la granița cu Rusia și să împiedice trupele ucrainene să avanseze mai la nord. Această activitate este diferită de retragerile anterioare ale Rusiei din jurul Kievului, Cernihivului și Sumî, la începutul războiului, când rușii s-au retras complet pe teritoriul rusesc.

Este posibil ca trupele rusești să încerce să păstreze pozițiile din Ucraina și să continue atacurile de artilerie asupra pozițiilor ucrainene pentru a împiedica forțele ucrainene să ajungă să aibă în raza de acțiune a artileriei periferia Belgorodului, un oraș important din Rusia și un centru cheie al efortului militar rusesc, se arată în raportul ISW.

Alternativ, rușii ar putea spera să desfășoare o contraofensivă pentru a se împinge înapoi spre sud, spre Harkov, deși este foarte puțin probabil ca un astfel de efort să aibă succes.

Principalele concluzii ale evaluării zilnice a Institutului pentru Studiul Războiului din Washington:

ACTUALIZARE 9.10 În analiza de marți dimineață, Ministerul britanic al Apărării precizează că în regiunea Cernihiv, la nord de Kiev, se estimează că aproximativ 3.500 de clădiri au fost distruse sau avariate în timpul incursiunii Rusiei spre capitala ucraineană. 80% din pagube au fost cauzate clădirilor rezidențiale. Alte concluzii ale raportului transmis de Londra:

