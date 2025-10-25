RCA și Carte Verde se scumpesc cu până la 85%

Începând cu 25 noiembrie 2025, posesorii de automobile din Republica Moldova vor achita mai mult pentru polițele de asigurare obligatorie RCA și pentru asigurarea internațională Carte Verde. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), scumpirile variază în funcție de categoria vehiculului și profilul șoferului, iar în unele cazuri, majorările depășesc 50%.

Cele mai afectate categorii sunt șoferii tineri – cei cu vârsta de până la 23 de ani și experiență de conducere mai mică de doi ani – precum și posesorii de automobile electrice. De exemplu, pentru un conducător auto cu vârsta de 23 de ani, cu experiență de peste doi ani și mașină electrică, prima de referință va crește de la 1.476 de lei la 2.742 de lei, adică cu 85%.

„Pe de o parte, aceste categorii nu au experiență și pot genera pagube mai frecvente. Pe de altă parte, mașinile electrice reacționează mai rapid și sunt silențioase, ceea ce sporește riscul accidentelor”, a explicat Oleg Verejan, directorul Asociației de Actuariat.

Conform hotărârii BNM, tarifele revizuite pentru Carte Verde vor intra în vigoare pe 25 noiembrie:

Polița de 15 zile pentru autoturisme – 687 de lei, față de 441 de lei anterior;

Pentru autocamioanele ușoare – 2.099 de lei, față de 1.419 lei;

Pentru microbuzele cu până la 17 locuri – 1.314 lei, mai puțin decât 1.526 lei cât era până acum.

BNM argumentează că modificările sunt necesare deoarece costurile de reparație și despăgubire a daunelor au crescut semnificativ, mai ales în țările din regiune. Noul sistem de calcul urmărește principiul „plătești în funcție de riscul pe care îl reprezinți în trafic”.

Reprezentanții companiilor de asigurări spun că tarifele finale vor fi stabilite independent de fiecare firmă, însă nu pot coborî sub nivelul de referință calculat de BNM.

„Este cert că prețurile mai mici decât cele stabilite de Banca Națională nu vor fi posibile. Dacă tarifele BNM cresc pentru anumite categorii, ele se vor majora automat la toate societățile de asigurări”, a declarat Roman Andronic, directorul unei companii de asigurări.

Specialiștii spun că majorarea tarifelor RCA nu este o excepție în Republica Moldova. Fenomenul se înregistrează la nivel regional.

„Primele RCA cresc peste tot în lume, pe fondul inflației, al scumpirii pieselor auto și al complexității tot mai mari a vehiculelor moderne”, explică Alexandru Zgardan, director de program la Expert-Grup.

Șoferii își pot achiziționa polițele RCA și Carte Verde la tarifele actuale până pe 25 noiembrie. Dacă asigurarea expiră în următoarele luni, aceasta poate fi perfectată în avans, chiar și cu până la șase luni, pentru a beneficia de prețurile mai mici, valabile înainte de majorare.