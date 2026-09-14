Recoltă bogată de prune, dar prețuri mici: Fermierii abia își acoperă cheltuielile

Producătorii de prune din Republica Moldova se așteaptă în acest an la o recoltă cu aproximativ 20% mai mare, însă abundența fructelor vine la pachet cu dificultăți la comercializare. Fermierii spun că prețurile sunt mici, cumpărătorii se găsesc greu, iar costurile de producție și forța de muncă s-au scumpit.

În acest sezon, recolta de prune la nivel național este estimată la aproximativ 130.000 de tone. Anul trecut, producătorii au strâns mai puțin de 100.000 de tone, aproape jumătate din cantitate fiind exportată în Uniunea Europeană.

În satul Șeptelici, raionul Soroca, Roman Andriuță deține o livadă de prune de cinci hectare. Fermierul a început recoltarea zilele trecute și estimează că va obține aproximativ 150 de tone de fructe, cu aproape 50% mai mult decât anul trecut.

Recolta bogată nu înseamnă însă și venituri mai mari. Producătorul spune că principala problemă din acest an este găsirea cumpărătorilor, în condițiile în care prețurile oferite sunt mici, iar cheltuielile pentru motorină, transport și tratamente au crescut.

„Prețul este anul acesta foarte mic. Din cauza prețului motorinei, s-a scumpit tot lanțul valoric și tratamentele și produsele au devenit mult mai scumpe, pentru că totul implică motorină și transport”, spune Roman Andriuță.

O parte dintre prune sunt păstrate în depozite frigorifice. Fructele crăpate în urma ploilor căzute după perioada de secetă sunt direcționate către uscare sau fabricile de conserve.

O altă problemă este lipsa forței de muncă. În localitate sunt puțini oameni disponibili pentru munca sezonieră, astfel că producătorii aduc muncitori și din satele vecine. Pentru o zi de cules, aceștia sunt plătiți cu aproximativ 450–500 de lei.

Agronomul Oleg Ciobanu spune că prunele se vând în prezent cu aproximativ 3,50 lei kilogramul, iar ofertele de patru lei sunt rare.

„Cel mai tare ne doare comercializarea. Astăzi, prunele sunt vândute cu 3,50. Patru lei rar care dă, plătește lumea cu 450–500 de lei ziua și omul nu poate culege măcar pentru el să-și facă salariul. Aceasta e durerea cea mai mare”, afirmă Oleg Ciobanu.

Reprezentanții Asociației „Moldova Fruct” explică prețurile mai mici inclusiv prin creșterea producției, tendință observată și pe piața europeană.

„Când producerea e mai mare, întotdeauna prețurile sunt mai mici. Adică, prețurile în Uniunea Europeană, toate sunt mai mici”, a declarat președintele Asociației „Moldova Fruct”, Vitalie Gorincioi.

Republica Moldova dispune de o cotă de export în Uniunea Europeană de 61.000 de tone de prune. Gorincioi estimează că aceasta va fi valorificată, cea mai mare parte a exporturilor fiind realizată în lunile septembrie și octombrie.

În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 22.000 de hectare de livezi de prune.