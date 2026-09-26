Regionalizarea ar putea spori capacitatea Moldovei de a atrage fonduri

Regionalizarea ar putea fi o opțiune potrivită pentru Republica Moldova, contribuind la o mai bună absorbție a fondurilor europene și la eficientizarea serviciilor publice. Într-un interviu pentru IPN, experta Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Inna Vrînceanu, a spus că reforma administrației publice locale ar trebui să reducă numărul structurilor și al administratorilor și să asigure servicii publice mai eficiente și mai performante.

„Pentru ca să fie capacitate și posibilitate de absorbție a fondurilor europene, pentru că noi pentru asta, de fapt, ne pregătim, cred că opțiunea pentru regiuni de dezvoltare este una tocmai bună”, a declarat Inna Vrînceanu.

Experta a menționat că Strategia de reformă prevede două opțiuni: constituirea a 10 raioane în baza oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat sau trecerea la regiuni de dezvoltare. Ea spune că urmează să fie stabilită opțiunea care va fi acceptată. Inna Vrînceanu consideră că avantajele regionalizării nu se limitează la accesarea fondurilor europene. Un alt beneficiu ar putea fi organizarea mai eficientă a serviciilor publice de gospodărie comunală, precum aprovizionarea cu apă, canalizarea și gestionarea deșeurilor.

Ea a dat exemplul tarifelor pentru apă și canalizare, menționând diferențele dintre localitățile cu un număr mare de consumatori și cele cu populație redusă. Potrivit expertei, creșterea numărului de beneficiari ai unui serviciu poate contribui la reducerea costurilor și la îmbunătățirea calității acestuia.