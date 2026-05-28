Renato Usatîi: Guvernul are grijă de traficanții de droguri, dar nu este interesat de soarta copiilor, victime ale drogurilor

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică dur poziția Guvernului pe marginea inițiativei legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul și consumul de droguri, acuzând autoritățile că ar pune accent pe drepturile infractorilor, nu pe protecția victimelor.



„În avizul Guvernului scrie că pedepsele mai dure ar putea afecta sănătatea mentală a deținuților. Dar despre sănătatea mentală a copiilor distruși de droguri nu scrie nimic”, a subliniat Renato Usatîi.



De asemenea, Guvernul invocă riscul ca, în cazul înăspririi pedepselor, penitenciarele să se supraaglomereze. Politicianul susține că acest argument este greșit în esență.



„Asta înseamnă că pentru ei problema nu este narcomafia, ci faptul că nu vor avea suficiente locuri în pușcării”, a afirmat liderul Partidului Nostru.

Usatîi a comentat și faptul că Executivul nu susține înăsprirea pedepselor pentru organizatorii așa-numitelor spelunci, unde, potrivit acestuia, consumul de droguri este facilitat.



„Astăzi este până la patru ani condamnarea pentru cei care organizează astfel de spații unde se droghează atât tineri, cât și persoane mai în vârstă. Noi am propus până la 20 de ani, iar ei spun că nu este democratic”, a menționat politicianul.



Partidul Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de modificare a Codului penal, care urmărește înăsprirea semnificativă a pedepselor pentru persoanele implicate în organizarea, facilitarea sau promovarea consumului de droguri. Pentru cazurile de trafic de droguri în cantități mari, pentru activitatea desfășurată de grupuri criminale organizate sau pentru alte circumstanțe agravante, proiectul prevede sancțiuni cuprinse între 12 și 25 de ani de închisoare. În situațiile deosebit de grave, este prevăzută inclusiv aplicarea detenției pe viață.



În pofida avizului negativ, fracțiunea Partidului Nostru va continua să promoveze aceste modificări și este pregătită să exercite „presiunea necesară” pentru a le vedea adoptate.