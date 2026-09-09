Renato Usatîi: „Partidul Nostru este pentru toți cei care vor schimbare. Împreună putem construi o țară puternică”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță o mobilizare a formațiunii și îi cheamă pe cetățeni să se implice în activitatea partidului. Într-un mesaj transmis de la sediul formațiunii, Usatîi a spus că Partidul Nostru trebuie să reunească oameni de diferite vârste și din diferite comunități.

„Știu că v-ați săturat de politică, v-ați săturat de toate problemele care au existat și există în țară. Dar astăzi trebuie să fim un partid pentru toți. Un partid care unește absolut pe toți – indiferent de limba vorbită”, a declarat Usatîi.

El a precizat că formațiunea își extinde apelul către tineri, persoane în vârstă, cetățeni care muncesc în țară, dar și către cei aflați peste hotare.

„Avem de muncit foarte mult. Doar împreună, ca o familie frumoasă, putem să realizăm multe schimbări”, a spus liderul Partidului Nostru.

Renato Usatîi a îndemnat cetățenii care își doresc o schimbare să se înregistreze pe site-ul formațiunii și să se implice în activitatea acesteia.