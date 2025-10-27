Transnistrenii protestează! Apel la alegeri corecte în timpul meciului Milsami – Sheriff

În timpul meciului Milsami – Sheriff de la Orhei, persoane necunoscute au afișat o pancartă în culorile regiunii transnistrene, cu mesajul „Vrem alegeri corecte în Transnistria”, și au aprins fumigene. Carabinierii au îndepărtat pancarta, iar meciul s-a încheiat cu victoria echipei din Orhei, scor 1-0.

Incidentul a avut loc duminică, 26 octombrie. Identitatea persoanelor implicate nu a fost încă stabilită.

Situația are loc pe fondul campaniei electorale de pe malul stâng al Nistrului. Pe 30 noiembrie este programat votul pentru deputați de toate nivelurile – de la așa-numitul soviet suprem până la consiliile locale și conducătorii localităților. Perioada electorală a început pe 3 septembrie.

Sistemul politic al regiunii este practic concentrat în jurul structurilor asociate holdingului „Sheriff”: în actualul legislativ local, 29 din cele 33 de mandate sunt deținute de reprezentanți ai Partidului „Reînnoire”.

Potrivit organelor electorale locale, până pe 24 octombrie, în campanie s-au înscris 911 candidați, dintre care 396 sunt deja înregistrați. Locuitorii regiunii urmează să aleagă 33 de deputați în soviet, 469 de deputați locali și 76 de președinți ai consiliilor. Votarea este programată pentru 30 noiembrie.

Autoritățile Republicii Moldova nu recunosc aceste alegeri, la fel cum nu recunosc nici sistemul electoral al regiunii. Accesul observatorilor internaționali la proces este, în mod tradițional, limitat, iar rezultatele votului nu au forță juridică în afara malului stâng al Nistrului.