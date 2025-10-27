Viorel Morari, vinovat de imixtiune în actul de justiție

Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost achitat pentru două dintre acuzațiile care i-au fost aduse. Este vorba despre abuz în serviciu și fals în acte. Totuși, acesta a fost găsit vinovat de imixtiune în actul justiției, fiind eliberat de răspundere penală pe motivul prescripției răspunderii penale.

Sentința a fost pronunțată azi, 27 octombrie, în absența lui Morari, după aproape cinci ani de examinare a cauzei în prima instanță.

Hotărârea a fost emisă de completul de judecată condus de Angela Catană, alături de magistrații Petru Păun și Ana Cucerescu. Viorel Morari nu s-a prezentat la ședință, iar avocații săi au anunțat intenția de a contesta decizia.

„În acest caz nu există infracțiune și atunci domnul Viorel Morari trebuia achitat pe toate capetele de acuzare. Evident, vom contesta, pentru că în acest caz nu există faptul infracțional”, a declarat avocatul Vasile Foltea.

Procurorul de caz, Vladislav Căruceru, a spus că va decide dacă va contesta hotărârea după ce va analiza textul integral al motivării instanței.

Amintim că sentința urma să fie pronunțată pe 20 octombrie, însă, potrivit portalului anticoruptie.md, procesul a fost amânat după ce președinta completului de judecată, Angela Catană, a anunțat existența unor divergențe între doi judecători asupra soluției finale.

În pledoaria sa, procurorul Vladislav Căruceru a cerut ca Viorel Morari să fie declarat vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare, solicitând o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare și interdicția de a ocupa funcții publice pentru șase ani.

Fostul șef al PA a fost vizat într-un dosar pentru abuz de serviciu, fals în acte publice și imixtiune în actul de justiție.

Potrivit Procuraturii Generale, „Viorel Morari este bănuit că, în martie 2017, a primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care a înregistrat-o contrar cerințelor legale, pornind un proces penal, iar ulterior și urmărirea penală, dar și falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale. Toate aceste acțiuni au fost făcute din interese personale, precum și în interesul lui Plahotniuc și a mai multor persoane din anturajul lui, pentru a-i proteja de implicare în calitate de bănuiți în cauza penală „Frauda bancară” și a obstrucționa cercetarea rapidă, completă și obiectivă a acestei cauze.”

Procuratura a mai precizat că Morari nu și-a recunoscut vinovăția.