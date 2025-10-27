Ucraina a reluat exportul de fier în Transnistria

Ucraina nu are și nu va avea relații economice sau politice directe cu regiunea transnistreană, întrucât această zonă „nu este un subiect al dreptului internațional”. Toate operațiunile comerciale, inclusiv reluarea exporturilor de fier vechi, care implică întreprinderi din stânga Nistrului se desfășoară prin intermediul Republicii Moldova, deoarece firmele de acolo sunt înregistrate oficial la Chișinău.

Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.

„Ucraina nu are relații economice cu un teritoriu care nu este subiect al dreptului internațional. Stânga Nistrului, sau regiunea transnistreană, nu e recunoscută de nimeni. Noi nu avem relații nici politice, nici economice cu acest teritoriu”, a afirmat diplomatul.

Potrivit acestuia, întreprinderile din stânga Nistrului pot participa la comerțul internațional și exporta pe piețele europene doar pentru că sunt înregistrate în Republica Moldova.

„Acest lucru se întâmplă datorită faptului că sunt înregistrate la Chișinău. De aceea, când vorbim de relații economice, orice stat civilizat le are cu autoritățile recunoscute la nivel internațional – în cazul nostru, cu cele de la Chișinău”, a subliniat Rohovei.

În ceea ce privește comunicarea dintre Ucraina și Tiraspol, ambasadorul a explicat că aceasta are loc exclusiv în cadrul procesului oficial de reglementare a conflictului transnistrean, cunoscut ca formatul 5+2, unde Chișinăul și Tiraspolul sunt părți, iar Ucraina, OSCE și Rusia – intermediari, Statele Unite și Uniunea Europeană – observatori.

„La etapa actuală, acest format este practic nefuncțional, dar oferă un cadru juridic pentru dialog între toate părțile implicate. Ucraina are o comunicare într-o coordonare strictă cu Chișinăul și, în măsura necesarului, cu liderii din regiunea transnistreană”, a spus Rohovei.

Amintim că în vara acestui an, Ucraina a reluat exporturile de fier vechi către regiunea transnistreană, după o pauză de aproximativ un an. Potrivit datelor Serviciului Vamal al Ucrainei, citate de publicația Obozrevatel la 20 august, compania „D-Kamet” a reluat livrările de materie primă către Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița, în baza unui contract existent.

Deși în documentele de export țara de destinație este indicată ca fiind Republica Moldova, punctul final de livrare este stația de cale ferată Râbnița, situată pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol. Presa ucraineană a remarcat că reluarea exporturilor are loc pe fundalul unui deficit strategic de fier vechi pe piața internă a Ucrainei.