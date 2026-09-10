Parlamentul a aprobat remanierile: Spatari și Băluțel preiau două comisii-cheie

Legislativul a aprobat remanierile din comisiile parlamentare. Marcel Spatari a devenit președinte al Comisiei economie, iar Adrian Băluțel a preluat conducerea Comisiei integrare europeană.

Adrian Băluțel a devenit și membru al Biroului Permanent, după ce Victoria Belous a fost numită ministră a Finanțelor și a demisionat din Legislativ.

În locul lui Adrian Băluțel, vicepreședinte al Comisiei politică externă a devenit deputatul PAS Ion Groza. Funcția de secretar, exercitată de ultimul anterior, a fost preluată de Roman Roșca.

După demisia lui Alexandr Trubca, vicepreședinte al Comisiei agricultură a fost numit Iurie Levinschi. Funcția de secretar, exercitată până acum de el, i-a revenit lui Valeriu Robu, iar proaspătul deputat Victor Mătrăgună a primit calitatea de membru al Comisiei.