„Renovată din banii Guvernului RM”: Mesajul de pe fațada casei de cultură de la Boldurești, care a scandalizat societatea: V-ați pălit la cap? Poate din impozitele noastre?!

După ce a „donat” un microbuz, unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova ajunge prins într-un nou scandal, legat de mesajul de pe plăcuța instaurată la intrarea în Casa de cultură din satul Boldurești. „Renovată și dotată din banii Guvernului RM”, ne anunță mesajul. „V-ați pălit la cap? Poate e din taxe și impozite?!”, scriu revoltați cetățenii.

„Guvernul Republicii Moldova, te-ai pălit la cap?! Adică… nu din impozite și taxe, a venit fiecare ministrel cu pușculița de-acasă? Și am văzut că nu e caz izolat, se mai practică și prin alte locuri, deci e cu binecuvântare de sus.

Eu mă împăcasem cu cine votez, dar îmi pare că o să caut opțiuni”, a scris un internaut, iar comentariile de indignare au curs gârlă.

Nu e primul scandal de acest fel în care se pomenește antrenat Guvernul RM. Săptămâna aceasta, în plină campanie electorală, ministrul Muncii, Alexei Buzu a oferit un microbuz unui sat din sudul țării pe care scria cu litere mari „Donat de Guvernul RM”.

„Guvernul nu face donații, doar gestionează banul public, al contribuabililor. Păcat”, a comentat o fostă deputată PAS.

Anterior, o inscripție la intrarea în Secția Terapie și Secția Pediatrie a Spitalului Raional Strășeni, pe care scria că instituția a fost renovată la inițiaivei ministrei Sănătății, Alla Nemerenco, a scandalizat internauții. „Absurdul nu are margini, granițe și limite la unii”, a scris consiliera primarului general al capitalei, Natalia Ixari. „Una de aceasta, în bronz, este și pe morga deschisă cu mare fast zilele astea la Hîncești?!”, a comentat ex-premierul Ion Chicu.

La scurt timp după apariția acestei informații în mediu online, Ministerul Sănătății a anunțat că placa informativă cu inscripția „proiect realizat la inițiativa doamnei Ala Nemerenco” de pe fațada Spitalului Raional Strășeni a fost înlăturată.

Ministra Sănătății a declarat că placa instalată pe frontispiciul clădirii Spitalului Raional Strășeni, unde Ministerul Sănătății „nu a fost pusă la indicația ei”. „În general, noi nu instalăm plăci, cu excepția donațiilor unde există o așa regulă”, a menționat Nemerenco.