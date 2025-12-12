Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu CSI

Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.

„Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea acestui acord este inevitabilă în contextul recomandării Comisiei Europene. Aceasta prevedere aliniază politicile Republicii Moldova în domeniul vizelor la lista Uniunii Europene a țărilor terțe care au nevoie de viză, în special cele care prezintă riscuri de migrație ilegală sau securitate. Totodată, denunțarea Acordului afectează doar călătoria cetățenilor moldoveni în Republica Tadjikistan și Republica Kârgâză, deoarece țara noastră a încheiat acorduri bilaterale de călătorii fără vize cu majoritatea statelor CSI.

Republica Moldova a mai denunțat Acordul privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul de mărfuri (lucrări și servicii) dintre statele CSI, semnat la Moscova în anul 1998.

Un alt Acord denunțat se referă la măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre ale CSI, semnat în 1992, la Tașkent.

În toate cazurile, prevederile acordurilor sunt învechite și nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, oportunitatea menținerii calității de stat membru CSI de către Republica Moldova se consideră epuizată.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat 67 de acorduri cu CSI, în cadrul unui proces continuu de aliniere a politicilor naționale și de modernizare a cadrului legislativ și economic al țării la standardele și normele UE”, se arată în comunicatul emis de Parlament.