Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române: 37 de ani de la Marea Adunare Națională

Astăzi, 31 august, este sărbătorită Ziua Limbii Române, atât în România, cât și în Republica Moldova. Data are o importantă semnificație istorică.

La 27 august 1989, aproximativ 750.000 de oameni au participat la Marea Adunare Națională de la Chișinău. Manifestanții au cerut ca limba română să fie declarată limbă de stat și au solicitat revenirea la alfabetul latin.

Evenimentul a devenit unul dintre momentele importante ale renașterii naționale din Republica Moldova și a marcat afirmarea limbii române și a identității culturale.

Astăzi, Ziua Limbii Române este un prilej de a celebra limba, cultura și valorile care ne unesc.