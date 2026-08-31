Vacanțele la mare se ieftinesc din septembrie: Ce destinații aleg moldovenii

Cei care nu au reușit să ajungă la mare în această vară mai au o șansă să-și planifice vacanța. Agențiile de turism spun că în septembrie și octombrie prețurile pentru mai multe destinații de litoral scad, în timp ce temperaturile rămân potrivite pentru plajă, în special în Turcia și în alte zone de la Marea Mediterană.

Așa-numitul „sezon de catifea” poate fi o alternativă mai accesibilă pentru cei care nu sunt condiționați de începutul anului școlar. Pe lângă tarifele mai mici, turiștii pot beneficia de temperaturi mai confortabile și de plaje mai puțin aglomerate.

Directoarea unei agenții de turism, Iulia Todorov, spune că în septembrie și octombrie pot fi găsite pachete la prețuri mai avantajoase, inclusiv pentru familiile cu copii.

„În septembrie-octombrie sunt pachete turistice la un preț rezonabil, la un preț adecvat, foarte bun. Chiar aceeași Turcie, 2+2, până la 12 ani, un preț destul de ok. De la 1.500-1.600 de euro, un hotel de cinci stele destul de bun”, a declarat Iulia Todorov.

Reprezentanții agențiilor de turism spun că prețurile tind să scadă odată cu încheierea perioadei de vârf, iar unele hoteluri oferă reduceri suplimentare.

„Chiar dacă vorbim de Marea Mediterană, avem o temperatură foarte confortabilă până la sfârșit de octombrie și prețuri foarte bune. Recomandăm turiștilor, moldovenilor care încă nu au reușit să meargă în vacanță, să-și aleagă vacanța în septembrie-octombrie. Prețurile sunt mult mai avantajoase și hotelurile oferă reduceri adiționale în perioada când deja sezonul nu este de vârf”, a declarat directoarea unei agenții de turism, Doina Pisla.

Și mai mulți locuitori ai Capitalei spun că preferă să meargă la mare în lunile de toamnă. Prețurile mai mici, temperaturile moderate și numărul redus de turiști sunt principalele argumente invocate.

„În septembrie. Pentru că nu-i atât de cald și prețurile sunt mai bune”, spune o femeie.

Un alt locuitor susține că ofertele din septembrie și octombrie pot fi cu aproximativ 30% mai ieftine.

„În lunile de toamnă temperaturile sunt mai potrivite. Dacă alegem Turcia sau Grecia, e mai bine toamna. În august este prea cald”, afirmă un alt respondent.

Alții spun că evită perioada de vârf tocmai din cauza aglomerației de pe plaje și din restaurante. Destinații precum Turcia sau Egipt sunt preferate în lunile mai răcoroase, când temperaturile sunt mai ușor de suportat.

Turcia rămâne una dintre principalele destinații de litoral alese de turiștii moldoveni.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în prima jumătate a anului curent, moldovenii au cumpărat aproape 142.000 de pachete turistice, în valoare totală de aproximativ 1,756 miliarde de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, încasările agențiilor de turism au crescut cu aproape 10%.