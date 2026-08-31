Moscova acuză Chișinăul că se pregătește de un conflict cu Rusia. Ce spun experții

Ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău face o nouă declarație scandaloasă. Într-un interviu pentru agenția de presă rusă, TASS, Oleg Ozerov susține că statele occidentale ar înarma Republica Moldova și ar pregăti-o pentru un eventual conflict cu Rusia. Mai mult ca atât, acesta a făcut o asociere cu Ucraina, menționând despre, cităm, „soarta de neinvidiat a statului vecin”.

Analiștii consideră că Moscova fie vrea să transmită anumite mesaje susținătorilor săi înainte de alegerile din Rusia, fie tatonează terenul, așa cum a făcut-o și înainte de războiul din Ucraina.

Fără a avea dovezi, Oleg Ozerov declară, în interviul pentru TASS, că autoritățile de la Chișinău își consolidează apărarea, fiind influențate de interesul occidentului. Interviul apare imediat după parada militară din Republica Moldova, la care au putut fi văzute achizițiile militare din ultimii ani.

„Are loc o majorare a bugetului militar și o intensificare a cooperării cu structurile de apărare euro-atlantice. Analizăm cu atenție toate aceste tendințe. Cursul Chișinăului spre militarizarea forțată este dictat exclusiv de interesele curatorilor occidentali, care își doresc cu nerealism o „înfrângere strategică” a Rusiei și declară că se pregătesc pentru o confruntare armată cu aceasta până în anul 2030”, a declarat ambasadorul agreat al Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov.

Ozerov mai spune că nu ar vrea ca Republica Moldova să aibă, cităm, „aceeași soartă de neinvidiat ca a țării vecine”. În discursul lui a repetat retorici precum „virus nazist” și, ca și în multe alte declarații, a menționat că Moscova urmărește cum sunt respectate drepturile vorbitorilor de limbă rusă din Republica Moldova.

Rusia e deranjată de faptul că autoritățile de la Chișinău sporesc capacitatea de apărare și au colaborări tot mai strânse cu România și Ucraina, spune Anatol Șalaru.

„Declarațiile lui nici de glumă măcar nu sunt bune. A ajuns a doua armată a lumii, marea Rusie, care ocupă a șasea parte din teritoriul uscat al Pământului, să se teamă de Republica Moldova care chipurile se înarmează. O escaladare verbală a lor, ori se pregătesc de alegeri, ori încearcă și ei cumva să transmită mesaje pentru toți susținătorii lor de aici, precum că… noi o să venim, o să vă ajutăm. Ce să facem noi? Să nu sprijinim Ucraina din cauza că ne e frică că se va supăra Ozerov sau Putin, care sunt niște criminali de fapt”, a declarat fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru.

Republica Moldova ar putea reduce comunicarea diplomatică, dar nu se va ajunge la întreruperea relațiilor, pentru că are mulți cetățeni în Rusia care au nevoie de servicii consulare.

„Este într-un fel o pregătire de teren. Așa a început și războiul din Ucraina, cu mesaje către ucraineni, precum că… conducerea ar fi împinsă de NATO împotriva Rusiei. Nu e nimic nou și desigur că nu trebuie lăsat fără răspuns. Trebuie să ne îngrijoreze. Din fericire, armata ucraineană rezistă. Rusia este agresorul, dar ca de obicei… hoțul strigă hoțul”, a menționat analistul politic Nicolae Neagu.

Astfel de retorici sunt repetate de mai mulți oficiali ai Kremlinului încă de la începutul războiului în Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat de nenumărate ori pe Oleg Ozerov și i-a înmânat mai multe note de protest, inclusiv din cauza dronelor care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.