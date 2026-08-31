Ziua Limbii Române, marcată în premieră la Cernăuți

Cernăuțiul a devenit dintre principalele centre ale primei celebrări oficiale a Zilei Limbii Române în Ucraina. Evenimentele organizate în oraș au reunit reprezentanți ai autorităților din Ucraina și România, diplomați, lideri ai comunității românești și oaspeți din România, într-un program dedicat limbii române, culturii și memoriei istorice, scrie Bucpress.

Programul de la Cernăuți a început în Piața Centrală, unde participanții au aprins candele și au depus flori la Memorialul Eroilor ucraineni căzuți pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Ulterior, delegația s-a deplasat la monumentul lui Mihai Eminescu, unde au fost depuse flori de către oficiali români și ucraineni, precum și reprezentanți ai comunității românești.

Pentru comunitatea românească din nordul Bucovinei, monumentul lui Mihai Eminescu reprezintă un reper al identității și continuității culturale. Manifestările au continuat la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, unde oficialii români și ucraineni s-au întâlnit cu liderii comunității românești.

Ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, a calificat evenimentul drept „un moment istoric”, subliniind că România, Republica Moldova și Ucraina marchează acum Ziua Limbii Române la aceeași dată.

Un alt moment important al programului a fost pelerinajul la Cimitirul Vechi din Cernăuți, considerat un adevărat panteon al personalităților românești din Bucovina. Participanții au adus un omagiu înaintașilor care au contribuit la păstrarea limbii și culturii române pe aceste meleaguri.

Potrivit restauratorului Laurențiu Dragomir, în cimitirul istoric se află aproximativ 600 de morminte ale unor personalități importante pentru istoria și cultura română, între care Aron Pumnul, profesorul lui Mihai Eminescu. În cadrul manifestărilor a fost omagiat și George D. Gallin, fost reprezentant al Regatului României la Cernăuți. Mormântul diplomatului, ajuns în stare avansată de degradare, a fost restaurat după 86 de ani.

Programul de la Cernăuți s-a încheiat la Biserica Armenească cu concertul extraordinar „George Enescu – Ambasador al culturii române”, susținut de artiști ai Operei Naționale din București, sub coordonarea maestrului Ștefan Ignat. Evenimentul a adus un omagiu limbii și culturii române prin muzică.

Ziua Limbii Române, marcată în mai multe orașe din Ucraina

Prima celebrare oficială a Zilei Limbii Române în Ucraina nu se limitează la Cernăuți. Manifestări sunt organizate și la Odesa, unde, pe 30 august, este programat un amplu eveniment cultural, educațional și instituțional cu participarea reprezentanților autorităților, ai mediului academic și cultural și ai comunității românești.

De asemenea, pentru 31 august sunt anunțate evenimente la Kiev, Cernăuți, Odesa și Ujhorod, inclusiv o masă rotundă dedicată tradiției românești în spațiul ucrainean, organizată cu participarea reprezentanților comunităților românești.

Astfel, prima celebrare oficială din Ucraina are loc în mai multe regiuni ale țării, în special în zonele cu comunități românești istorice.

31 august – sărbătoarea Limbii Române în trei țări

În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august începând cu anul 1990, în contextul Renașterii Naționale și al revenirii la grafia latină. Sărbătoarea este denumită „Limba noastră cea română” după poemul lui Alexei Mateevici dedicat limbii române și scris în 1917.

În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din anul 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare.

Ucraina marchează în 2026, pentru prima dată oficial, Ziua Limbii Române. Decizia a fost luată prin Decretul nr. 235/2026, semnat de președintele Volodimir Zelenski la 12 martie. Documentul stabilește ca Ziua Limbii Române să fie celebrată anual la 31 august și urmărește, între altele, consolidarea dialogului intercultural și a relațiilor dintre Ucraina și România.