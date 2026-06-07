Trafic intens la PTF Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova

La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.

Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. În acest context, au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru evitarea aglomerației autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.

„Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare a situației vom reveni cu actualizări”, se arată în mesajul Poliției de Frontieră.