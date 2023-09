Republica Moldova va semna un Memorandum de înțelegere cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat astăzi la Chișinău de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, după întrevederea cu William Tompson, șeful Diviziei EURASIA din cadrul OCDE, transmite MOLDPRES.

„Astăzi am discutat și am pregătit textul unui Memorandum de înțelegere între Moldova și OCDE, care va crea baza pentru cooperarea dintre cele două părți. Am discutat în detalii și elaborarea unui plan de acțiuni comun care ne va permite să structurăm dialogul și să intensificăm reformele din țara noastră. Scopul și obiectivul comun este ca atât Memorandumul, cât și planul de acțiuni să fie semnate pe parcursul acestei toamne. Împreună cu OCDE vom lucra pentru a moderniza economia Republicii Moldova, pentru a atrage mai multe investiții, a fortifica capacitățile administrative și pentru a accelera aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Nicu Popescu.

William Tompson a afirmat că această formă de colaborare lansată cu Moldova este una foarte rar utilizată de către OCDE în legătură cu statele non-membre ale organizației. „Viteza cu care statele membre ale OCDE au răspuns la intenția de a semna un astfel de Memorandum cu R. Moldova este dovada faptului că Moldova se confruntă acum cu foarte multe provocări și dovada recunoștinței pentru angajamentul țării față de reformele de care este nevoie. Scopul nostru este de a ajuta Moldova să ajungă să dețină o economie mai rezilientă și mai prosperă”, a afirmat oficialul.

OCDE este o organizație ce reunește 38 dintre cele mai prospere și mai moderne state din lume, care facilitează cooperarea economică dintre statele membre și care joacă un rol crucial în eforturile statelor de a consolida democrația și o economia de piață. Tradițional, OCDE ajută statele candidate pentru aderarea la UE să-și modernizeze administrația publică și economia, astfel încât statele candidate pentru aderare să se pregătească mai repede și mai intens pentru momentul de aderare.

