Rețeaua invizibilă: Acțiunile sabotorilor ruși din Moldova până în Franța și Germania

Cauzele judiciare din Moldova ridică cortina rețelei transnaționale a Rusiei de recrutare, instruire și desfășurare a spionilor și sabotorilor, scrie Politico.eu.

Când Anatoli Prizenco l-a întâlnit pe Maxim Roșca în fața unui magazin alimentar din centrul Chișinăului, acesta i-a propus o evadare ușoară de la slujba lui Roșca de la un atelier auto local: o călătorie plătită de două săptămâni, care implică călătorii și activități în aer liber.

Conform mărturiei lui Roșca în fața unei instanțe moldovenești, Prizenco a oferit puține detalii, doar că Roșca ar câștiga între 300 și 500 de dolari și că instrucțiuni suplimentare ar veni de la un contact din Moscova.

În câteva săptămâni, Roșca s-a trezit în tabere de antrenament din Bosnia și Serbia. Acolo, participanții au învățat cum să piloteze drone, să manipuleze dispozitive incendiare și să se sustragă forțelor de ordine în timpul protestelor – parte a ceea ce anchetatorii moldoveni spun că a fost un efort coordonat, susținut de Rusia, de a recruta agenți pentru operațiuni de destabilizare în locuri îndepărtate precum Franța și Germania.

Investigațiile Republicii Moldova privind eforturile de recrutare legate de Rusia vin în contextul în care țările europene avertizează că Moscova desfășoară o campanie de război hibrid care vizează destabilizarea politicii lor interne.

Moscova desfășoară o campanie de război hibrid

Autoritățile franceze, deja în alertă înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, au documentat campanii de dezinformare de nivel scăzut ale rețelelor rusești în timpul alegerilor locale din această lună. În Germania, guvernul l-a convocat pe ambasadorul rus în decembrie, susținând că Moscova a orchestrat atacuri cibernetice și a intervenit în alegerile generale de anul trecut.

Kremlinul a intensificat utilizarea intermediarilor

După ce s-au confruntat cu unele dintre cele mai agresive campanii ale Kremlinului în 2024 și 2025, oficialii din Republica Moldova spun că țara lor este bine poziționată pentru a-și ajuta vecinii europeni să respingă atacurile rusești.

Kremlinul a intensificat utilizarea intermediarilor după ce multe capitale europene au expulzat zeci de diplomați ruși – unii dintre ei suspectați de a fi agenți de informații – în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Procurorii moldoveni susțin că Prizenco a acționat ca recrutor într-o rețea mai largă, cu sediul în străinătate, pe care au destructurat-o acum, o rețea care a antrenat zeci de persoane ca intermediari pentru campanii de influență și perturbare legate de Rusia. El urmează să apară în instanță joi, la Chișinău.

Autoritățile franceze îl investighează, de asemenea, pe Prizenco ca principal suspect în angajarea unui grup de cetățeni moldoveni care au desenat Stele ale lui David pe zidurile Parisului în urma atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 din Israel – o aparentă încercare de a alimenta tensiunile politice.

Peste 80 de persoane ar fi instigat la tulburări în masă

Procurorii moldoveni investighează peste 80 de persoane sub suspiciunea că ar fi instigat la tulburări în masă. Douăzeci au fost puse sub acuzare oficial. Cel puțin alte două persoane legate de tabere sunt suspectate de implicare în alte operațiuni de destabilizare din Franța și Germania.

„Acești tineri, vorbitori de limbă rusă, au fost recrutați, transportați în tabere special organizate și instruiți în [tactici inclusiv] cum să spargă cordoanele de aplicare a legii”, a declarat pentru POLITICO ministrul de Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin.

„Unii au fost învățați cum să utilizeze dispozitive fără pilot. Și s-a mers chiar până la instruire privind acordarea de asistență medicală în caz de violență.”

Angelov, cetățean bulgar, a fost condamnat la trei ani de închisoare de un tribunal din Paris toamna trecută pentru conspirație la pictarea amprentelor roșii de mâini pe un perete din afara Muzeului Holocaustului din Paris, un act pe care judecătorii francezi l-au descris ca o operațiune de destabilizare coordonată de străini.

Povestea inscripției „Dați-ne înapoi alegerile”

Angelov este, de asemenea, acuzat de Republica Moldova de acte de vandalism la Chișinău.

Un alt bărbat, Danil Dilan, un tânăr de 22 de ani, originar din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria din Republica Moldova, a fost condamnat la trei ani de închisoare în noiembrie.

Ca parte a unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției, Dilan a recunoscut în instanță că a călătorit la Düsseldorf în 2024 pentru un meci de fotbal de mare amploare al Campionatului European UEFA dintre Slovacia și Ucraina, unde i s-a cerut să fluture un steag ucrainean, conform transcrierilor instanței văzute de POLITICO.

Dilan a spus că a refuzat să facă acest lucru, dar un steag ucrainean cu inscripția „Dați-ne înapoi alegerile” a fost desfășurat în timpul meciului. Kremlinul s-a grăbit să citeze steagul ca un motiv pentru care Ucraina ar trebui să organizeze alegeri pentru a-l înlocui pe președintele Vladimir Zelenski, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe exprimându-și „șocul” față de incident.

Dilan a mai spus că a primit o ofertă de la unul dintre instructorii taberei de a călători la Paris în timpul Jocurilor Olimpice de vară din 2024 pentru a efectua operațiuni destabilizatoare, dar nu a făcut-o. Participanții la tabere au fost plătiți în criptomonede prin intermediul unor platforme populare precum Trust Wallet, au declarat mai mulți martori în instanță.

Anatomia unui reprezentant

Înainte de a încălca legea, Prizenco, recrutorul, conducea o afacere cu amănuntul, comercializând și vânzând produse cosmetice de la marca suedeză Oriflame către clienți moldoveni.

În 2019, soția sa, Olga Prizenco, a povestit revistei moldovenești de lifestyle RED cum soțul ei a trecut de la vânzarea de mere la Moscova la construirea unei afaceri în Moldova alături de ea și cei patru copii ai lor.

La începutul anilor 2010, Prizenco a fost reținut pentru scurt timp în legătură cu o schemă care implica o bancă rusească, pentru care era trecut ca reprezentant local, potrivit publicației de investigații Ziarul de Gardă.

La scurt timp după aceea, a intrat în politică. În 2014, a făcut campanie pentru un partid nou creat, Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală, care susținea o integrare economică mai strânsă cu Rusia și Belarus.

Procurorii suspectează că în eforturile sale de recrutare nu a acționat singur. Se presupune că a lucrat cu un om „într-o poziție superioară” pe nume Vladimir Firsov, despre care se crede că se află în Rusia, potrivit lui Vitalie Chișca, procurorul principal în cazul lui Prizenco.

Exploatarea crizelor internaționale pentru a semăna confuzie

„Bănuim și intuim că aceste operațiuni nu sunt de fapt conduse de [Prizenco], ci că există cineva în spatele lor, niște servicii”, a declarat Chișca pentru POLITICO.

Prizenco a recunoscut că a organizat alți cinci moldoveni pentru a picta cu spray zeci de Stele ale lui David pe clădiri din Paris, declarând ziarului francez Libération că acționează în sprijinul evreilor europeni.

Guvernul francez a descris operațiunea lui Prizenco ca parte a „unei strategii oportuniste și iresponsabile care vizează exploatarea crizelor internaționale pentru a semăna confuzie și a crea tensiune în dezbaterea publică din Franța și Europa”.

Viginum, agenția națională franceză care monitorizează dezinformarea online, a acuzat o rețea de boți ruși că amplifică difuzarea fotografiilor cu Stelele lui David pe rețelele de socializare.

Veaceslav Valico, un alt participant la operațiunea Stelelor lui David, a estimat că operațiunea a costat mai puțin decât valoarea ceasului său de mână și a smartphone-ului: aproximativ 2.000 de euro.

„Sunt în primul rând un antreprenor, un om de afaceri și, în al doilea rând, sunt o persoană activă în mișcările civice”, a declarat omul de afaceri în vârstă de 49 de ani pentru POLITICO într-un interviu în centrul orașului Chișinău. „Această acțiune nu a fost în niciun fel planificată ca fiind antisemită… a fost un gest față de Statul Israel.”

Prizenco spune că ajuta oamenii să se înscrie în tabere de agrement

„Când am fost de acord cu această acțiune, nu am văzut nimic negativ în ea”, a adăugat el.

În timp ce Prizenco coordona din străinătate, Valico a fotografiat stelele și le-a încărcat. Alte două persoane, un bărbat și o femeie, care au pictat, au fost arestate la fața locului.

Conform documentelor poliției franceze văzute de POLITICO, cele două persoane l-au indicat pe Prizenco ca fiind omul care i-a angajat pentru operațiune. După ce au fost eliberați de poliție, cei doi suspecți au fugit din Franța.

Valico a spus că Prizenco a fost contactat inițial prin Telegram de cineva pe nume „David” și că a trimis fotografiile aceleiași persoane, tot prin Telegram.

„Îl cunosc pe Anatoli Prizenco de peste 10 ani… M-a invitat să particip pentru că știe că sunt o persoană educată și că mă descurc în străinătate”, a spus Valico. „Sarcina mea era să organizez logistica, să mă asigur că oamenii fac totul corect, că nu sunt răniți și să-i ajut să se întoarcă acasă.” Valico a declarat că a încetat să mai comunice cu Prizenco după consecințele operațiunii de la Paris. „Pot presupune astăzi că Anatoli știa sau a ghicit mai multe informații decât mi-a spus”, a spus el.

„Nici statele membre ale UE, nici vecinii săi nu sunt în siguranță”

Prizenco a refuzat solicitările POLITICO de a acorda un interviu. Într-o audiere în instanță într-un caz separat, el a negat că ar fi acționat ca recrutor pentru operațiuni de destabilizare, insistând că doar ajuta oamenii să se înscrie în tabere de agrement. Avocata sa, Barba Daria, a declarat că acesta neagă acuzațiile împotriva sa.

Misail-Nichitin a spus că aceste cazuri precum cel împotriva lui Prizenco arată cum rețelele care au vizat Moldova și-au extins operațiunile dincolo de granițele țării. Ca exemplu recent, ea a indicat un presupus complot de asasinare a mai multor personalități publice din Ucraina.

„Vorbim despre peste 90 de ținte, inclusiv jurnaliști de profil înalt, oficiali din domeniul apărării, directori de nivel înalt legați de infrastructura critică a Ucrainei, care urmau să fie asasinați la comandă”, a spus ea.

Recrutorii din cadrul acestei operațiuni, a spus ea, au vizat „tineri vulnerabili” fără cazier judiciar și cu pașapoarte UE, dacă este posibil, unii dintre ei având chiar și 14 sau 15 ani.

Operațiunile care au avut loc în Franța, cum ar fi pictarea Stelelor lui David sau amprentele roșii de mâini, au implicat cetățeni din țări est-europene, inclusiv Moldova, Bulgaria și Serbia.

„Cazul Moldovei este unul unic”, se arată în documentul consultat de POLITICO. Dar, a adăugat acesta, „nici statele membre ale UE, nici vecinii săi nu sunt în siguranță de amenințările hibride”.