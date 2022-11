Rețete de post: 30 de preparate populare pentru post

Mâncare de gutui

Ingrediente

2 gutui

1 lingura de faina

5-6 linguri de zahar (daca gutuile sunt mai acrisoare, atunci puteti pune mai mult zahar )

80 ml ulei

Mod de preparare

Se spala gutuile, dupa care se taie felii, nici prea groase nici prea subtiri.

Incingem uleiul, peste care vom pune feliile de gutui si le prajim pe ambele parti, pana devin aurii, procedura dureaza cam 5-7 minute.

Adaugam apa cat sa le acopere si le lasam sa fiarba 5 minute, la foc mediu.

Intre timp pregatim caramelul din cele 5-6 linguri de zahar, pe care-l punem peste gutui, amestecand usor .

Amestecam faina cu putina apa si facem un rantas, pe care-l turnam peste gutui, amestecand cu grija pentru a nu se forma cocoloase si mai lasam 2-3 minute, dupa care oprim focul.

Eu am asezonat-o cu menta proaspata. Se poate manca atat calda, cat si rece.

Pofta buna!

Parjoale de cartofi

Ingrediente (pentru 20 bucati)

4 cartofi

2 morcovi

2 linguri margarina/unt

2 linguri faina

100 gr pesmet

patrunjel verde

sare, piper, condimente

Mod de preparare

Se curata cartofii si morcovul, se taie cubulete si se pun la fiert cu doua linguri de unt/margarina si putin delicat. Dupa ce au fiert se scot din apa si se paseaza cu furculita astfel incat sa ramana bucatele micute de cartof si morcov.

Se iau cu lingurita gramajoare din compozitie, se modeleaza, apoi se tavalesc prin pesmet.

Se prajesc chiftelutele in ulei incins. Dupa ce se prajesc se scot pe servetele ca sa absoarba excesul de ulei.

Ciuperci pe pat de mămăligă

Ingrediente

1 cutie ciuperci

malai ptr mamaliga

1 ceapa mare

legatura marar

2-3 linguri margarina

sare, piper

Mod de preparare

Se calesc ciupercile in putin ulei. Se adauga ceapa si se mai lasa pe foc pana devine sticloasa.

Se adauga sare, piper, condimente, mararul tocat marunt si se lasa deoparte.

Se face o mamaliga potrivit de moale, se rastoarna intr-un castron si se amesteca cu margarina.

Se unge o tava de cozonac cu margarina, se pune un strat de mamaliga si apoi se pune amestecul de ciuperci

Se mai pune deasupra un strat de mamaliga, se niveleaza si se da la cuptorul incins circa 30 minute.

Cand e gata se lasa putin sa se aseze si se rastoarna cu grija pe un platou.

Se taie felii si se serveste.E foarte buna si rece.

Pofta buna!

Tocanita de conopida

Ingrediente Tocanita conopida

1 buc. conopida mare

1 cutie suc de rosii

2 cepe

1 legatura patrunjel

sare, ulei dupa gust

Mod de preparare

Conopida se desface buchetele, se spala si se fierbe in apa cu sare. Ceapa o curatam, o spalam si o taiem marunt, o calim in putin ulei. Conopida o punem intr-o oala cu un pahar din apa in care a fiert, adaugam ceapa calita si sucul de rosii, lasam la fiert, cand este gata presaram verdeata! Serviti cu placere!

Colțunași de post cu sos alb

Ingrediente Coltunasi de post cu sos alb

pentru coltunasi: 400 g faina, un praf de sare, cca 200 ml apa calduta

umplutura: 300 g ciuperci Champignion, un ardei rosu, jumatate de ceapa, o bucata mica de telina, cateva fire de patrunjel verde, o lingura de ulei de masline, sare, piper cu aroma de lamaie

sos alb: 2 linguri cu varf de faina, o lingura de ulei, 200 ml apa sau supa de legume, sare, piper, cateva frunze de busuioc verde

Mod de preparare

1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam apa calduta cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat si se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete. Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri, ca de taitei, din aluat. Se taie cu gura unui pahar sau cu forma speciala, discuri de aluat.

2. Se curata ceapa si se taie marunt apoi ciupercile si ardeiul se taie cubulete, telina curatata se da prin razatoarea fina, verdeata spalata si toaca si eu marunt.

Se pune un strop de ulei de masline la incins intr-o tigaie apoi calim la inceput zarzavatul maruntit si la urma ciupercile, amestecand continuu pana scade tot sucul lasat. La sfarsit se potriveste de sare si piper dupa gust, se da de pe foc si se presara si verdeata tocata fin.

Se pune cate o lingurita de umplutura pe fiecare disc de aluat, se unge marginea cu apa rece apoi se aduce margine peste margine (ca un portofel) si se lipeste presand cu o furculita sau ajutandu-ne de forma speciala.

Se pune intr-o oala cam 1 l de apa cu un praf de sare sa fiarba iar in momentul in care clocoteste bagam coltunasii umpluti si ii lasam sa fiarba cca. 5 minute, dupa care se scot cu o spumiera pe un platou.

3. Se prepara sosul incingand uleiul peste care adaugam faina amestecand continuu si diluam cu apa sau supa de legume. Lasam sa dea 2-3 clocote, potrivim de sare si piper, dam de pe foc si adaugam firele de busuioc proaspat taiat marunt.

Coltunasii se servesc reci sau calzi, stropiti cu acest delicios sos si dupa preferinta, cu legume sotate (eu am ales ciupercute).





Ciorba de „burta” cu ciuperci pleurotus

Ingrediente

-o ceapa;

– 4 cartofi;

– 1 morcov;

– 1 pastarnac;

– o radacina de patrunjel;

– 1/2 radacina de telina;

– 1 ardei gras sau ardei pus de toamna la congelator;

– 4-5 ciuperci pleurotus;

– 3-4 linguri granule de tapioca;

– zeama de la 2 lamai;

– patrunjel verde, marar verde, leustean verde;

– tarhon, usturoi, oregano, maghiran (cate un praf pentru aroma);

– ulei de masline;

– 100 g rosii pasate;

-sare dupa gust;

– baza de legume bio.

Mod de preparare

Curatam legumele si le taiem dupa cum ne place sau suntem obisnuite.

Se pun intr-o oala si se trag in ulei de masline legumele, fara ciuperci, si fara rosiile pasate. Se adauga baza de legume si sare daca mai este nevoie. Le stingem repede cu apa si le lasam sa fiarba pana se inmoaie.

Se adauga rosiile pasate si ciupercile taiate fideluta. Tot atunci adaugam si margelutele de tapioca. Amestecam din cand in cand pentru a nu se prinde de oala.

Dupa ce au fiert toate, se opreste focul. Se adauga dupa gust condimentele si zeama de lamaie.

Se pun si verdeturile taiate marunt.

Asta este ciorba mea de „burta”, care este deosebit de gustoasa si satioasa.

Pofta buna!

Sarmale in foi de vita cu praz si ciuperci

Ingrediente

1 kg ciuperci

1/2 kg praz

frunze de vita

100 gr orez

100 gr bulion

1 legatura marar

2 linguri malai

sare, piper

cimbru, boia

Mod de preparare

Tocam prazul si ciupercile cat mai marunt. Prazul il calim in putin ulei pana se inmoaie, apoi adaugam ciupercile si le calim si pe ele putin.

Adaugam orezul, mararul tocat marunt, bulionul si condimentele si mai lasam pe foc 10-15 minute. Adaugam apoi malaiul, omogenizam si lasam sa se raceasca. Frunza de vita o oparim cu apa fiarta si o lasam apoi sa se scurga. Pe frunza de vita punem o lingurita de umplutura si impachetam sarmaluta avand grija sa fie bine stransa la capete.

Punem pe fundul oalei cateva frunze de vita apoi asezam sarmalele. Adaugam 2 linguri bulion, acoperim cu cateva frunze de vita, punem apa cat sa le cuprinda si dam la cuptor la foc mic.

Placinta cu ciuperci

Ingrediente Placinta cu ciuperci

400 gr faina

200 ml apa calduta

7 gr drojdie

3 linguri ulei

1 lingurita sare

pentru umplutura:

2 conserve ciuperci (500 gr)

1 legatura ceapa verde

100 gr margarina

pentru uns :

100 gr margarina

Mod de preparare

Punem faina, sarea si drojdia intr-un vas. Adaugam apa calduta si uleiul si omogenizam. Lasam aluatul obtinut la dospit pana isi dubleaza volumul.

Cat sta aluatul la dospit pregatim umplutura. Punem margarina taiata cubulete intr-o craticioara si adaugam ceapa verde tocata marunt si ciupercile bine scurse. Lasam pe foc pana incep sa se inmoaie ciupercile.

Impartim aluatul in doua si intindem doua foi. Punem prima foaie in tava tapetata cu hartie de copt sau unsa cu margarina (diametru tava 28 cm). Lasam 15-20 minute la dospit apoi o ungem cu margarina topita si intindem umplutura in strat uniform pe toata suprafata.

Adaugam cealalta foaie introducand lateralele dedesupt unindu-le cu prima foaie. Ungem suprafata si lateralele cu margarina topita.

Dam la cuptor (incalzit in prealabil) pana se rumeneste.

O lasam sa se raceasca putin apoi o taiem.

Pofta buna!

Guacamole

Ingrediente

2 avocado

1 rosie

1 ceapa mica

cateva fire de patrunjel

2-3 linguri zeama de lamaie

chilli

sare

Mod de preparare

Cu o lingurita scobim miezul de la avocado. Il punem intr-un vas si punem zeama de lamaie peste el ca sa nu oxideze.

Pasam miezul de avocado cu furculita.

Tocam marunt rosia ceapa si patrunjelul.

Le punem peste pasta de avocado, asezonam cu sare si un praf de chilli si amestecam. Daca este cazul mai adaugam putina sare de lamaie.

Mancare de fasole pastai cu rosii

Ingrediente Mancare de fasole pastai cu rosii

1 kg fasole pastai

3 rosii mai maricele

1 morcov

1 ceapa potrivita

2 linguri pasta de tomate

1 lingura faina

verdeata

3 linguri ulei

sare dupa gust



Mod de preparare

Intr-o oala mai mare punem apa la fiert cu putina sare. Spalam bine fasolea, rupem coditele si o curatam de ate. Rupem fiecare pastaie de fasole pe jumatate. Cand apa incepe sa fiarba, adaugam fasolea si lasam circa 10 minute. Separat spalam rosiile si le punem intr-un vas cu apa clocotita, pentru a le curata mai usor de pielite. Morcovul si ceapa se curata si se spala. Taiem ceapa si morcovul cubulete, rosiile curatate de pielita le dam pe razatoarea cu ochiuri mari.

Punem uleiul intrun vas incapator, apoi adaugam ceapa si morcouvul si lasam pana cand ceapa devine sticloasa.

Adaugam apoi rosiile si lasam sa dea cateva clocote. Adaugam fasolea pastai, un praf de sare si lasam la inabusit circa 5 minute. Dupa acest interval adaugam apa cat sa acopere pastaile si dam la cuptor la foc potrivit circa 30 de minute sau pana cand pastaile sunt fierte. Dupa cele 30 de minute scoatem o cana cu zeama in care au fiet pastaile si lasam putin sa se raceasca, altfel riscam ca faina sa se faca cocoloase, adaugam faina, omogenizam bine si turnam amestecul peste pastai.

Tot acum adaugam si pasta de tomate si sare daca mai este cazul. Dam apoi vasul la cuptor pentru aproximativ 15 minute. Gustam pentru a vedea daca pastaile sunt bine fierte. Daca sunt fierte adaugam verdeata tocata marunt si oprim focul. Daca pastaile nu sunt fierte mai lasam circa 15 minute. Este o mancare minunata atat calda cat si rece.

Pofta buna!

Varza calita

Ingrediente

-o varza murata,

-2 cepe,

-1 gogosar rosu,

-1 ardei iute,

-1 cutie rosii intregi,

-1 varf de cutit de piper macinat,

– 1 lingura maggi intensavor cu gust de legume,

-4 linguri de ulei.

Mod de preparare

Se pune varza la dezacrit de seara pana dimineata in apa rece, apoi se toaca marunt. Se pune intr-o oala la fiert cu ardeiul iute taiat felii, gogosarul tocat marunt, piper macinat, maggi secretul gustului si apa cat cuprinde.

Separat prajim ceapa pana se face translucida, adaugam cutia de rosii si lasam cateva minute la fiert si adaugam compozitia peste varza. Fierbem la foc mic pana scade toata apa. Se poate servi cu mamaliguta sau cu turte coapte.

Chiftelute de post, din naut si legume

Ingrediente Chiftelute de post, din naut si legume

400 gr naut fiert

1 ceapa uscata

1 legatura ceapa verde

1 ardei rosu

100 gr porumb fiert

200 gr ciuperci proaspete

patrunjel verde

2-3 catei usturoi

ulei de masline

100 gr pesmet de casa cu condimente

cateva linguri malai

sare

Mod de preparare

Curatam si spalam ceapa, ardeiul, usturoiul, le tocam marunt. Spalam patrunjelul si il tocam marunt. Spalam si feliem ciupercile. Apoi, nautul il mixam cu blenderul, adaugand un pic de ulei de masline si sare. nautul intr-un castron. Adaugam ceapa, ciupercile si ardeiul tocate.

Adaugam porumbul scurs. Amestecam cu o lingura. Presaram sare si adaugam pesmetul si patrunjelul. Amestecam din nou pana obtinem o compozitie densa.

Pornim cuptorul. Pregatim o tava cu hartie de copt. Luam cu o lingura din compozitie si formam chiftele de marime medie, le dam prin malai si apoi le asezam in tava. Dupa ce le-am format pe toate, le stropim cu un pic de ulei de masline, presaram un praf de sare si le punem la copt,in cuptor, la foc mediu, pentru aproximativ 30 – 40 minute, pana se rumenesc frumos.

Se scot din cuptor, se lasa sa se raceasca apoi se asaza cu multa atentie pe un platou pentru a fi servite. Sunt foarte, foarte fragede si gustoase.

Pofta buna!

Tocanita de pleurotus cu naut

Ingrediente Tocanita de pleurotus cu naut

1 kg ciuperci proaspete (eu am avut niste buchete proaspete de pleurotus)

1 ceapa mare uscata

1 morcov

1 capatana usturoi

1 conserva rosii cuburi

sare

chilli

ulei masline

1 lingura paste tomate

1 cana naut fiert

cateva fire marar

Mod de preparare

Spalam si curatam ciupercile de eventuale impuritati. Le taiem grosier.

Curatam si spalam legumele. Ceapa o tocam cuburi, morcovul il dam pe razatoare, usturoiul il zdrobim si apoi il tocam marunt.

Intr-o tigaie punem la incins cateva linguri de ulei masline. Punem la calit legumele tocate, cu un praf de sare si unul de chilli. Lasam sa sfaraie si apoi punem ciupercile in tigaie, la foc iute. Cand incep sa se rumeneasca si sa sfaraie, punem rosiile tocate, pasta de bulion diluata cu un pic de apa si inca un praf de sare.

Adaugam nautul si mararul si si lasam pe foc cat sa scada un pic si sa se contopeasca toate aromele. Inchidem ochiul, presaram un praf de chilli, si acoperim cu un capac pana in momentul servirii.

Pofta buna!

Crumble cu mere

Ingrediente

5-6 mere

5 linguri zahar tos

100 gr faina

75 g margarina vegetala

75 gr zahar pudra

1 lingurita scortisoara macinata

un praf de sare

Mod de preparare

Intr-un vas amestecam faina, zaharul pudra si margarina, va rezulta un aluat pe care il sfaramam in mana (firimituri), apoi il vom tine la rece 30 de min.

Intr-o craticioara unsa cu margarina, adaugam merele curatate de coaja si cotoare si taiate cubulete, zaharul tos si scortisoara.

Presaram deasupra merelor firimiturile reci, apoi dam la cuptor prajitura pana se rumeneste deasupra.

Este un desert foarte usor de preparat.

Pofta buna!

Fougasse cu ceapa rosie, rosii cherry si seminte

Ingrediente

Aluat: 500 g faina alba, un praf de sare, 20 g drojdie proaspata, o lingurita zahar, 2 linguri de ulei de masline, 300 ml apa calduta

Topping: 2-3 cepe rosii,150 g rosioare cherry, o lingura de ulei de masline, sare grunjoasa de bucatarie, o lingura seminte de floarea soarelui.



Mod de preparare

1. In apa calduta se dizolva sarea, zaharul si drojdia, se adauga si uleiul de masline apoi acest amestec se toarna peste faina alba, intr-o gaura facuta in centrul ei apoi se framanta un aluat elastic care se acopera si se lasa sa creasca cca.20 de min.

Intre timp ceapa curatata se taie julien apoi se caleste pana se inmoaie si devine sticloasa, intr-o lingura de ulei de masline.

2. Aluatul crescut se mai framanta pe planseta pudrata cu faina cu jumatate din cantitatea de ceapa calita, apoi se imparte in doua si se mai lasa 5 minute sa se odihneasca. Din fiecare bucata se intinde pe planseta doua dreptunghiuri de cca 25/15 cm., care se asaza una langa alta, intr-o tava in care am pus hartie de copt.

Apoi se cresteaza pe diagonala si lateral diagonalei, sub forma unui spic de grau, se presara deasupra semintele de floarea sorelui, restul de ceapa calita ramas, rosioarele cherry si sare grunjoasa de bucatarie si se dau la copt in cuptorul deja incins, cca 20 de minute, pana se rumenesc frumos.

Este delicioasa atat calda cat si rece.



Sarmalute cu fasole rosie

Ingrediente

o varză murată

480 g fasole roșie (conserva)

2 cepe

100 g orez

400 g ciuperci conservă

400 g roșii decojite conservă

1 morcov

cimbru

2-3 foi dafin

ulei

delikat dupa gust

Mod de preparare

Separăm frunzele mari de varză, eliminăm nervurile mai groase, iar restul frunzelor rămase le tocăm mărunt. Călim în puțin ulei ceapa tăiată mărunt, ciupercile felii, morcovul ras și orezul. Adăugăm 3 linguri de suc de roșii, 2-3 linguri apă, cimbru și delikat după gust. Când începe orezul să înflorească adăugăm fasolea roșie, amestecăm lejer și lăsăm compoziția să se răcească. După 10-15 minute ,începem să formăm sarmalele, punând în mijlocul fiecărei frunze de varză câte o lingură de compoziție, le rulăm și le așezam într-o crăticioară, pe fundul căreia am turnat puțin ulei, am așezat un strat de varză tocată, foi de dafin și cimbru. Adăugăm roșiile decojite,turnăm apa cât să acoperim sărmăluțele și dăm la cuptor,să fiarbă și să se rumenească sărmăluțele.

Servim cu ardei iute!

Spaghete cu spanac

Ingrediente

400 g de spaghete (fara ou)

400 g spanac congelat

4 linguri ulei de măsline

o ceapa mica

2-3 căţei de usturoi, taiaţi marunt

un ardei iute rosu (optional)

100 ml apa plata

sare

oregano

Mod de preparare Spaghete cu spanac

Intr-o oala cu apa fierbinte si o lingurita de sare se fierb spaghetele 7-8 minute, trebuie sa ramana al dente.

Cat timp se fierb spaghetele, se încinge uşor uleiul intr-o tigaie şi se calesc cca 2-3 minute, ceapa taiata marunt si usturoiul.

Adaugam spanacul congelat si apa, se lăsă să clocotească 5-6 minute, apoi se adauga (optional) ardeiul iute taiat felii si spaghetele dupa ce au fost scurse de apa, se amesteca lejer sau se scutura mai simplu tigaia.

Spaghetele se servesc calde, stropite cu ulei de măsline si presarate cu oregano.

Salata a la Russe

Ingrediente

5 cartofi

2 morcovi

2 buc.pastarnac

100 g mazare

100 g masline negre feliate

2-3 castraveciori murati

2-3 gogosari

400 g maioneza vegetala

mustar

sare

piper macinat

Mod de preparare

Cartofii se spala si se fierb in coaja, sunt fierti atunci cand furculita intra usor in ei, iar dupa ce au fiert, cartofii se racesc si se taie cuburi mici.

Morcovii si pastarnacul se curata de coaja si se fierb in apa pana se inmoaie, apoi se racesc si se taie în cuburi mici, mazarea se fierbe separat.

Castravetii si gogosarii se taie tot cuburi mici.

Intr-un castron mare punem legumele cuburi, castravetii si gogosarii taiati, maslinele, adaugam maioneza cat sa lege legumele si dam gust cu sare si piper, eventual mustar.

Pe un platou intindem toata compozitia dandu-i forma de tort sau putem forma mici portii individuale de salata.

Ungem salata lateral si deasupra cu maioneza si ornam cu castraveti si gogosar,iar cu maioneza ramasa formam mici decoratii.

Pofta buna!

Cartofi la cuptor cu boia si rozmarin

Ingrediente

1 kg cartofi

3-4 fire rozmarin proaspat

1 lingurita boia de ardei

1 lingurita praf de usturoi

4-5 linguri ulei de masline

sare si piper

Mod de preparare

Curatam cartofii ii spalam si ii taiem cuburi. Ii punem la fiert in apa cu sare si 2 linguri ulei. Ii fierbem doar pe jumatate.

Scurgem cartofii de apa si ii punem in tava unsa cu ulei de masline. Presaram sare, piper, boia si praful de usturoi. Din loc in loc punem crengutele de rozmarin.Ii stropim cu ulei de masline.

Dam la cuptor 10-15 minute. Sunt foarte buni atat consumati ca atare cat si pe post de garnitura.

Batoane energizante cu stafide si goji

Ingrediente

200 gr fulgi de ovaz

100 gr stafide

100 gr fructe goji

100 gr miere de albine Dulceata florilor

100 gr margarina sau unt pentru cei care nu tin post

Mod de preparare

Intr-un bol punem fulgii de ovaz, stafidele si fructele goji.

Adaugam margarina sau untul topit si mierea de albine.

Amestecam bine compozitia.

Asezam compozitia intr-o tava tapetata cu hartie de copt si nivelam.

Incingem cuptorul in prealabil si dam la cuptor pentru circa 10-15 minute. Lasam sa se raceasca in tava apoi taiem batoanele cu un cutit foarte bine ascutit.

Melcisori cu nuca

Ingrediente

500 gr faina

250 ml apa calduta

1 plic drojdie uscata

4 linguri miere

25 gr margarina

300 gr miez nuca pisat

200 gr zahar



Mod de preparare

Dizolvam pliculetul de drojdie in putina apa calduta, apoi adaugam putina faina. Obtinem o maia pe care o punem la dospit pana isi dubleaza volumul.

Diluam mierea in apa si adaugam margarina topita. Adaugam maiaua, omogenizam , apoi treptat punem faina.

Framantam pana obtinem un aluat omogen de consistenta plastelinei.

Lasam la dospit pana isi dubleaza volumul apoi intindem o foaie pe care presaram miezul de nuca amestecat cu zaharul.

Rulam cat mai strans ca pe o rulada si taiem cu un cutit foarte ascutit rulouri aproximativ egale.

Le punem in picioare in tava tapetata cu hartie de copt sau unsa cu ulei sau margarina si le mai lasam circa 30 minute sa creasca.

Le ungem cu un sirop din apa si zahar ca sa se rumeneasca frumos . Daca nu tineti post le ungeti cu galbenus de ou batut cu cateva linguri lapte.

Le lasam la cuptor pana se rumenesc.

Cand sunt gata ii ungem cu sirop din apa cu zahar pentru aspect. Zaharul se pune dupa gustul fiecaruia.

Pofta buna!

Tocănița Sfintei Vineri

Ingrediente

2 cepe, 2 morcovi, 2 ardei grasi, 3 rosii, o telina, 100 g arpagic, 150 g ciuperci, 3 cartofi, 100 g masline (facultativ), 60 g orez, 50 ml vin alb, 100 ml untdelemn, o legatura de patrunjel verde, sare, piper.

Mod de preparare

Morcovii, telina si cartofii se curata, se spala si se taie in felii subtiri. Ceapa se toaca marunt si se inabusa in untdelemnul incins, impreuna cu radacinoasele si cartofii. Cand au inceput sa se inmoaie, se opareste arpagicul (curatat si spalat) si se adauga in tigaie. Se mai pun ardeii, cubulete, si ciupercile – taiate felii sau cuburi mari. Dupa ce au fiert inabusit in zeama lasata de ciuperci (se adauga, la nevoie, putina apa calda sau supa de legume), se pune orezul si, daca se doreste, masline. Se completeaza cu apa calda sau supa de legume si se lasa la fiert inca 20 de minute.

Rosiile se opresc, se despieliteaza si se toaca marunte. Se pune totul intr-un vas termorezistent sau intr-o cratita (inclusiv vinul si rosiile) si se da la cuptor la foc mic sau in rola pentru inca un sfert de ceas.

Se scoate vasul, se asezoneaza cu patrunjel tocat si se serveste calda. (mai multe retete gasesti aici)

Pofta buna!

Ciuperci țărănești

Ingrediente

500 g ciuperci,

o ceapă,

două linguri de untdelemn,

o lingură de făină,

sare,

piper,

o legătură de mărar;

facultativ: 100 g smântână.

Mod de preparare

Se curăță ciupercile, se spală bine și se taie felii. Se opăresc cu apă clocotită, se scurg și se pun într-o cratiță împreună cu o ceapă tocată foarte fin și untdelemn. Se lasă să se prăjească pentru câteva minute, apoi se pune peste ele o lingură de făină, desfăcută în puțină apă (dacă este permis și nu e zi de post, se poate adăuga și smântână). Se presară sare, piper și mărarul tocat mărunt și se lasă să fiarbă în cuptor (sau în rolă) o oră.

Musaca de post, ca la manastire

Ingrediente

7-8 cartofi mai mari,

3-4 morcovi mari,

2-3 cepe,

400 g ciuperci albe de cultură,

o linguriță de amidon,

sare, ulei pentru prăjit,

două roșii

o legătură mică de pătrunjel verde.

Mod de preparare

Cartofii se taie în rondele groase de jumătate de centimetru, se prăjesc în ulei, după care se scot pe un șervet absorbant și se lasă la scurs.

Morcovii, tăiați rondele, ceapa – tăiată fideluță și ciupercile, tăiate în felii mai mari se călesc la rândul lor, lăsându-le până scade zeama destul, iar la sfârșit se pune sare după gust și o linguriță de amidon pentru a lega compoziția.

Într-un vas termorezistent (de opreferat într-un vas de lut, pentru că prinde un gust mai bun) se pune un strat de cartofi, unul de umplutură și iarăși un strat de cartofi. Deasupra se așază frumos felii grpase de roșii și pătrunjel tocat mprunt (cine dorește poate stropi musacaua cu suc de roșii preparat în casă).

Se dă la cuptor pentru 10-15 minute, cât să se rumenească. Se servește caldă sau rece.

Gasesti si alte retete delicioase pe AntenaSatelor.ro.

Pofta buna!

Taitei scursi cu nuca si portocala

Ingrediente

(pentru 2 portii)

200g faina, 50 ml apa calda, un praf de sare, 100 g margarina, 200 g miez de nuca, 3 linguri zahar mai grunjos sau miere de albine (dupa preferinta), o portocala, un praf de scortisoara, un praf de sare.

Mod de preparare

1. Se framanta faina cu apa calda si un praf de sare pana ce obtinem un aluat vartos pe care il intindem cu sucitorul intr-o foaie subtire de aluat din care taiem taiteii. Se pun taiteii la fiert in apa clococotita cu sare, cca. 5 minute dupa care se scurg si se clatesc cu apa rece. Se lasa in strecuratoare sa se scurga bine.

2. Intr-o tigaie incingem un pic margarina apoi adaugam coaja de portocala taiata fasii foarte subtiri, le lasam cam un minut amestecand continuu apoi le scoatem si le pastram pentru decor. In margarina incinsa adaugam taiteii scursi bine si ii amestecam continuu usor cam 3 minute dupa care adaugam si portocala taiata cubulete mici. Mai amestecam 1-2 minute si oprim focul. Adaugam in taitei si miezul de nuca maruntit amestecat cu zaharul si scortisoara si amestecam usor.Se servesc calzi sau reci ,sunt la fel de deliciosi!

Biscuiti digestivi cu miere si scortisoara

Ingrediente

100 gr tarate de ovaz

100 gr faina integrala

150 gr margarina vegetala moale

100 gr miere de albine Dulceata Florilor

1 lingurita scortisoara

1 lingurita praf copt

Mod de preparare

Punem intr-un vas taratele de ovaz, faina, praful de copt si scortisoara. Adaugam margarina moale si mierea.

Framantam bine cu mainile pana obtinem o compozitie omogena. Dam la frigider pentru cel putin jumatate de ora.

Aplatizam bila de aluat cu mana si o asezam pe suprafata de lucru pe care am presarat tarate de ovaz. Presaram si deasupra tarate si intindem foaia cu sucitorul. Decupam biscuitii cu o forma.

Ii desprindem cu grija si ii punem in tava.

Punem biscuitii in cuptorul incalzit in prealabil si ii coacem circa 5-10 minute.

Placinta cu dovleac

Ingrediente

Aluat foietaj – 1buc,

Dovleac – 1buc,

Zahar – 1 pahar,

miere de albine



Mod de preparare

Dovleacul se spala, se curata de coaja, samburi, se portioneaza si se da prin razatoare. Intr-o tigaie se pun dovleacul, apa, zaharul. Se pune la foc mediu, se amesteca din cand in cand. Intre timp se unge un vas yena cu ulei se asaza aluatul foietaj si se adauga compozitia de dovleac. Aluatul ramas in plus se taie fasii si se asaza peste compozitia de dovleac. Se unge cu miere de albine si se introduce la cuptor cca. 45minute. Se presara zahar pudra si se serveste.

Painici Laugenbrot

Ingrediente Painici Laugenbrot

1 kg faina

500 ml apa

50 gr drojdie

60 ml ulei

1 lingura zahar

1 lingura sare

2 l apa

12 linguri bicarbonat

4 linguri sare

Mod de preparare

Punem faina intr-un vas. Frecam drojdia cu zaharul si o dizolvam in apa calduta. Turnam peste faina.

Incepem sa framantam si adaugam treptat uleiul si sarea.

Framantam pana obtinem un aluat elastic pe care il lasam 30 minute la dospit.

Formam mai multe chifle rotunde. Eu le-am facut mai mari si mi-au iesit 15 buc, ideal ar fi sa faceti cam 30 bucati.

Punem apa cu bicarbonatul si sarea pe foc si cand clocoteste introducem painicile (eu am pus cate doua) pentru cateva secunde in apa oparita.Le scoatem direct pe tava pe care am pus hartie de copt.

Crestam cu un cutit si presaram susan, chimen, mac, sare, etc.

Punem painicile in cuptorul incins si le lasam pana se rumenesc.

Perfecte dimineata la micul dejun, la serviciu pentru pachetel sau la scoala pentru gustarea celor mici!

Pofta buna!

Sarmale de post cu miez de nuca

Mod de preparare

Aveti nevoie de varza murata pe care o puneti la desarat in apa si apoi alegeti foile pentru sarmale.

Orezul se alege si se spala. ceapa, morcovul, telina se curata se spala si se dau prin razatoare.

Nuca se da prin masina de tocat sa fie marunta.La tocatura se mai adauga zarzavat verde (patrunjel, marar),condimente (sare, piper, cimbru, oregano),bulion.

Aceste ingrediente se pot cali daca nu aveti probleme cu stomacul (eu nu le calesc pt ca mananca si copilul si le prefer fara calire).

Daca alegeti sa caliti trebuie lasata tocatura la racit inainte de a forma sarmalele in foi de varza.

Dupa formarea sarmalelor in foile de varza se aseaza in vasul in care urmeaza sa le fierbeti, se adauga apa si dupa gust suc de rosii.

Pofta buna!

