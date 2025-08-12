Deputații – rechemați duminică la muncă. Ședință specială pentru noii judecători ai Curții Constituționale

Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat pe 30 iulie, deputații ar urma să se convoace în ședință plenară la sfârșitul acestei săptămâni. Surse din cadrul legislativului au declarat că ședința urmează să aibă loc duminică, iar în cadrul acesteia vor depune jurământul noii judecători ai Curții Constituționale.

Șefa Direcției comunicare și relații publice a legislativului, Liliana Anghel, a menționat că în acest moment nu este depusă nicio solicitare de convocare a Parlamentului în sesiune specială sau extraordinară.

Parlamentul de legislatura a XI-a și-a încheiat mandatul la data de 11 iulie, însă, până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă poate exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea parlamentară de primăvară s-a încheiat pe 30 iulie. În cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea președintelui țării, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați.