România cere avansarea negocierilor de aderare pentru Chișinău

Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul Uniunii Europene și al partenerilor internaționali pentru Republica Moldova, cu accent pe securitatea procesului electoral și integrarea europeană a țării. Declarațiile au fost făcute la București, în cadrul unei conferințe comune cu vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi.

Țoiu a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari de destabilizare prin atacuri hibride. „În ultimii ani, Republica Moldova a devenit teren de testare a unei game foarte largi de tactici și instrumente hibride, la care autoritățile de la Chișinău au răspuns exemplar și ferm, precum și comunitatea internațională, care este alături, și partenerii like-minded. UE și partenerii like-minded vor continua să sprijine, prin toate mijloacele, contracararea acestor atacuri hibride și protejarea integrității alegerilor din 28 septembrie”, a declarat ministrul român.

Un alt mesaj transmis de șefa diplomației române a vizat participarea masivă la scrutin. „Sunt încrezătoare că, la fel ca scrutinul prezidențial și referendumul pentru integrare europeană din 2024, cetățenii Republicii Moldova vor reconfirma direcția și parcursul european. Aceasta este opțiunea care poate să le împlinească aspirațiile de viitor, iar beneficiile incontestabile ale integrării în Uniunea Europeană se fac deja simțite la nivelul cetățenilor, prin reformele pe care Guvernul Republicii Moldova le-a întreprins, prin libera circulație, accesul la piața europeană pentru produsele din Republica Moldova, accesul la studii în România și în UE, iar în curând eliminarea tarifelor de roaming.”

Referindu-se la negocierile de aderare, Oana Țoiu a subliniat: „Din punctul nostru de vedere, trebuie deschise negocierile nu doar pe cluster 1, ci pe cât mai multe clustere, pentru că este foarte clar, din perspectiva meritului pe care îl are Republica Moldova, că acest lucru este necesar.”

Oficialul român a vorbit și despre sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de integrare: „Sper că vom avansa în integrarea europeană a Republicii Moldova cât mai curând. Avem speranța că orice obstacole artificiale care există acum vor fi înlăturate cât de curând, având în vedere și evoluțiile din ultimele zile și faptul că și Ucraina a dovedit foarte clar că-și merită parcursul european. Este important ca Republica Moldova și Ucraina să avanseze cât mai curând pe acest parcurs. România va continua să joace un rol activ, substanțial, în acest sens și va acorda sprijin vecinilor noștri, inclusiv prin contribuția care este necesară pentru a asigura pace în regiune.”

În ceea ce privește relațiile bilaterale, ministra a remarcat evoluții consistente: „Lucrăm susținut pentru realizarea unor progrese la interconectările energetice, un domeniu în care am făcut progrese semnificative; la creșterea capacității interne de generare de energie electrică, în special regenerabilă; la reabilitarea și electrificarea conexiunilor feroviare, cu fonduri europene; la construcția podului, care va fi legat de autostrada A8, autostradă care rămâne o prioritate pentru noi.”

Țoiu a apreciat și investițiile românești tot mai mari în Republica Moldova, pe care le-a descris drept „din ce în ce mai semnificative”, subliniind că relațiile bilaterale se află într-o perioadă „foarte bună”, cu rezultate vizibile la nivelul marilor proiecte de infrastructură și transport.