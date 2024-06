România și Republica Moldova vor avea pachete comune destinate turismului medical

Republica Moldova și România își propun să creeze pachete comune pe segmentul turismului medical pentru a deveni o destinație atractivă în această parte a Europei. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației Române pentru Turism Medical, Alexandru Constantin, în cadrul dezbaterii publice „Parteneriatul moldo-român în domeniul turismului, strategii comune de dezvoltare”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui Alexandru Constantin, cele două state colaborează pe domeniul turismului medical și au împreună un potențial enorm care trebuie exploatat, relatează stiripesurse.md

Președintele Asociației Române pentru Turism Medical spune că România și Republica Moldova își propun să ofere pacienților străini servicii medicale de calitate, la standarde internaționale. În acest sens, cele două state au proiecte comune de dezvoltare a turismului medical. „Medici din Republica Moldova lucrează în România, sunt mulți investitori români în Republica Moldova în domeniul sănătății. Toate aceste lucruri nu pot fi decât benefice pentru a dezvolta această destinație din Europa. Republica Moldova fiind o țară specifică în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, este iarăși un avantaj pe care îl putem exploata. Împreună cu colegii noștri din Moldova putem dezvolta multe proiecte în ceea ce înseamnă educație, standardizare, acreditare a unităților medicale și alte proiecte comune”, a spus președintele Asociației Române pentru Turism Medical, Alexandru Constantin. Alexandru Constantin spune că pentru a dezvolta turismul medical în această parte a Europei, România și Republica Moldova vor crea pachete comune de servicii medicale.

„Scopul nostru este să creăm pachete de oferte comune. Am mers pe un slogan pe care-l vom lansa anul acesta: „Două țări, o singură inimă!”. Dorim să creăm pachete comune. Există specializări medicale în Moldova cu un înalt grad de profesionalism, la fel și în România. Specificul zonei poate fi exploatat în ceea ce privește oferirea pachetelor comune pacienților din alte țări”, a mai spus Alexandru Constantin. Președintele Asociației Române pentru Turism Medical spune că nu poate fi vorba de concurență între România și Republica Moldova pe domeniul turismului medical, ci doar de parteneriate și colaborare. Acum Republica Moldova preia din experiența României, care are deja clinici acreditate internațional și beneficiază de pacienți veniți prin intermediul companiilor de asigurări.

„Avem oameni de afaceri care au investiții în domeniul sanitar atât în Moldova, cât și în România. În Moldova anul trecut am reușit să acredităm prima clinică la standarde internaționale. Tocmai pentru că România deja a făcut acest lucru. Vrem să transferăm această experiență și în Republica Moldova. A veni pe un curent de competiție nu cred că ar fi benefic. Cel mai bine este să conlucrăm și să oferim pacienților din alte țări o destinație unică și pachete comune. Este foarte important ca atât România, cât și Republica Moldova să se alinieze la ceea ce înseamnă standardele de calitate. Fără standardele medicale de calitate nici România și nici Republica Moldova nu vor avea mari șanse de a promova servicii medicale, pentru că trebuie să existe partea de siguranță a pacienților”, a menționat președintele Asociației Române pentru Turism Medical. Dezbaterea publică „Parteneriatul moldo-român în domeniul turismului, strategii comune de dezvoltare” este ediția a șaptea din cadrul proiectului „Dublă integrare prin cooperare și informare. Continuitate”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei dezbateri nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

