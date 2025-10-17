România testează consumul de produse autohtone: supermarketurile vor vinde doar mâncare românească

România lansează un experiment inedit în sectorul agroalimentar. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus ca supermarketurile din țară să vândă, timp de trei luni, exclusiv produse românești. Scopul este să se testeze capacitatea fermierilor și a procesatorilor locali de a asigura consumul intern și să se promoveze producția autohtonă, susținând astfel economia națională.

Ministrul a precizat că inițiativa nu va crea riscuri de penurie și că există suficiente stocuri și producție pentru a acoperi cererea populației. Această perioadă de test va permite totodată să se evidențieze cât de competitiv și eficient este sectorul agroalimentar românesc, atât în termeni de volum, cât și de calitate a produselor.

Producătorii locali au salutat propunerea, considerând că aceasta ar putea crește vizibilitatea produselor românești și ar putea stimula vânzările interne. În paralel, inițiativa urmărește să întărească legătura dintre consumatori și producătorii locali, promovând tradițiile culinare și calitatea produselor românești.

Discuțiile vor continua cu marile lanțuri de magazine, pentru a stabili modul în care se va implementa perioada de trei luni și pentru a evita eventualele dificultăți logistice sau comerciale. Ministerul subliniază că scopul nu este doar testul producției, ci și conștientizarea publicului cu privire la importanța sprijinirii economiei locale.

Perioada experimentală este văzută ca un pas strategic pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar, stimularea producției interne și reducerea dependenței de importuri. Rezultatele vor fi evaluate după finalizarea celor trei luni, iar succesul inițiativei ar putea influența politicile viitoare în domeniul alimentației și susținerii producătorilor români.