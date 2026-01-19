România urcă pe locul 11 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026

România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley Passport Index 2026, al celor mai puternice pașapoarte din lume, după ce în 2025 se afla pe locul 15. Pașaportul românesc oferă acces fără viză în 178 de țări și teritorii, menționându-se că aceeași poziție poate fi împărțită de mai multe state cu indicatori similari.

Pe primul loc în clasament se află Singapore, pentru al doilea an consecutiv, cu acces fără viză în 192 de destinații. Locul al doilea este ocupat de Japonia și Coreea de Sud, care oferă acces fără viză în 188 de destinații.

Indicele Henley Passport Index este la a 20-a ediție și se bazează pe date ale Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), fiind calculat în funcție de numărul de destinații în care deținătorii unui pașaport pot călători fără viză prealabilă.

În Europa, cinci țări s-au clasat pe locul al treilea, cu acces la 186 de destinații: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția. Alte state europene, printre care Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia, au fost plasate imediat sub acestea, cu acces fără viză în 185 de destinații.

Totodată, în clasament sunt menționate și state europene care rămân în urma celor mai puternice pașapoarte. Belarus ocupă locul 60, cu acces fără viză în 79 de țări, iar Kosovo este pe locul 59, cu acces în 81 de țări.

Un salt major în ultimele două decenii este atribuit Emiratelor Arabe Unite, care ar fi urcat 57 de poziții și se află în prezent pe locul 5. În schimb, Marea Britanie ar fi coborât pe locul 7, iar SUA se mențin pe locul 10, cu acces în 179 de țări – cea mai joasă poziție din istoria indexului, după scăderea înregistrată și în 2025.