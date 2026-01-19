Volumul lui Dan Dungaciu, lansat fără cărți la Chișinău. Explicațiile Serviciului Vamal

Lansarea la Chișinău a volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de geopoliticianul român Dan Dungaciu, a fost marcată de un incident neobișnuit.

Cărțile care urmau să fie prezentate publicului nu au ajuns la evenimentul din 15 ianuarie, autorul fiind nevoit să susțină discuțiile fără a avea volumul în față.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de Dan Dungaciu, tirajul fusese expediat de editura din România cu garanția că va ajunge la Chișinău până în ziua lansării, însă firma de transport ar fi informat că volumele se află „în vamă”, în procedură de vămuire. Din acest motiv, cărțile nu au fost disponibile la eveniment și nu era clar când vor ajunge.

Pe 18 ianuarie, șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o reacție în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8, calificând situația drept una „amuzantă”. Potrivit acestuia, instituția s-a autosesizat și a verificat cazul.

„Cărțile au aterizat pe Aeroportul Chișinău pe 14 ianuarie, la ora 23:00, prin colet. Ele nu au fost declarate. În afară de un mic zâmbet, nu am nimic de spus”, a declarat Vrabie.

În contextul incidentului, Dan Dungaciu a ironizat situația, afirmând că nu doar oamenii întâmpină dificultăți la traversarea frontierei dintre România și Republica Moldova, ci și „Donald Trump”, întrucât cartea cu discursurile fostului președinte american „nu a reușit să treacă Prutul” la timp.

Evenimentul de lansare din 15 ianuarie a fost organizat de Grupul de politică externă „Titu Maiorescu” din România și a reunit oficiali, experți și politicieni de pe ambele maluri ale Prutului. În prezidiu s-au aflat, alături de Dan Dungaciu, senatorul român Petrișor-Gabriel Peiu, liderul fracțiunii AUR din Senatul României, președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, precum și expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță.

Participanții au discutat despre schimbările majore din geopolitica globală, rolul Statelor Unite, dar și poziționarea României și a Republicii Moldova în noul context de securitate regională. De asemenea, a fost abordat și subiectul relației dintre Chișinău și București, inclusiv declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind o eventuală reunire.

Volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, apărut în 2025, cuprinde o selecție a celor mai importante discursuri ale fostului președinte american, contextualizate de Dan Dungaciu pentru a oferi o perspectivă asupra politicii externe și interne a SUA.

Dan Dungaciu este cunoscut ca analist de politică externă și deține și cetățenia Republicii Moldova, însă numele său a fost implicat, în ultimii ani, și în mai multe controverse publice.