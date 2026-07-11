Consultări la Președinție: PAS îl propune pe Vasile Tofan pentru funcția de premier

După ce partidele parlamentare de opoziție au boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, sâmbătă la Președinție este așteptată fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Formațiunea a anunțat că îl va propune pentru funcția de premier pe Vasile Tofan.

Candidatura a fost aprobată vineri seara de Consiliul Politic Național al PAS. Într-o declarație, formațiunea a menționat că Republica Moldova are nevoie de un Guvern puternic, competent și hotărât să continue reformele începute, să consolideze instituțiile statului și să accelereze parcursul european.

Consultările cu PAS sunt programate pentru ora 10:00 și se vor desfășura cu ușile închise. După încheierea acestora, la ora 11:00, șefa statului va susține un briefing de presă, în cadrul căruia este așteptată să anunțe decizia privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Vineri, președinta a invitat la consultări partidele parlamentare de opoziție, însă niciuna dintre formațiuni nu a participat. Opoziția și-a motivat boicotul prin faptul că aceste consultări ar avea un caracter formal.