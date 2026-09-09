Primele pașapoarte rusești, împărțite la Tiraspol. Reacția Chișinăului

Acordarea pașapoartelor rusești prin procedură simplificată locuitorilor din regiunea transnistreană este o acțiune „neprietenoasă și iresponsabilă”, care pune și mai mult sub semnul întrebării credibilitatea Federației Ruse în calitate de mediator în procesul de reglementare transnistreană. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ce ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a înmânat primele pașapoarte rusești la Tiraspol.

Ozerov s-a deplasat pe 8 septembrie în regiunea transnistreană, unde a oferit primele opt pașapoarte eliberate de autoritățile ruse prin procedură simplificată.

„A fost o acțiune simbolică, neprietenoasă și iresponsabilă față de statutul acestei țări, care pretinde că este mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Aceste acțiuni ridică foarte multe semne de întrebare referitor la credibilitatea și așa afectată a „mediatorului””, a declarat Valeriu Chiveri după ședința Guvernului din 9 septembrie.

Presa din stânga Nistrului scrie că peste 60.000 de persoane ar fi depus deja actele pentru obținerea cetățeniei ruse prin mecanismul simplificat, iar primele 100 de cereri ar fi fost aprobate.

Procedura a fost introdusă în baza unui decret semnat de președintele rus Vladimir Putin la 15 mai 2026. Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană pot solicita cetățenia rusă fără îndeplinirea unor condiții prevăzute de procedura generală.

Datele Agenției Servicii Publice arată că, la sfârșitul lunii iunie, în Registrul de stat al populației figurau 366.830 de persoane cu domiciliul în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina. Dintre acestea, 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

Peste 339.000 dintre cetățenii moldoveni din regiune dețin pașapoarte ale Republicii Moldova, iar mai mult de 301.000 au acte de identitate autohtone.

Totodată, în Registrul de stat al populației figurează 6.963 de cetățeni străini, categorie care include titulari ai permiselor de ședere permanentă sau provizorie, apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară.

În primele șase luni ale anului 2026, 7.404 locuitori ai regiunii transnistrene și municipiului Tighina au beneficiat de facilități la eliberarea cărții de identitate, iar alte 43 de persoane – la eliberarea cărții de identitate provizorii.

În aceeași perioadă a anului trecut, 1.419 persoane au beneficiat de facilități la eliberarea cărții de identitate, 116 – la eliberarea buletinului de identitate, iar 149 – la eliberarea buletinului sau cărții de identitate provizorii.