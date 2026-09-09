Cozi la Palanca, după atacul cu drone de la Starokazacie: Oamenii așteaptă ore în șir

Cozi kilometrice s-au format miercuri la punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe, după ce activitatea punctului Tudora–Starokazacie a fost sistată în urma atacului cu drone produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie pe teritoriul Ucrainei.

Tot transportul rutier care se îndrepta din și spre Ucraina a fost redirecționat spre Palanca, iar numărul persoanelor care încearcă să traverseze frontiera a crescut considerabil. Mașini una după alta, familii cu copii și călători care spun că așteaptă de patru sau chiar cinci ore – aceasta este situația formată la punctul de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe. Oamenii spun că deplasarea lor a fost dată peste cap după închiderea temporară a punctului Tudora–Starokazacie și așteaptă să ajungă la controlul de frontieră, transmite studio-l.online.

Printre cei rămași în așteptare sunt și familii cu copii. Unii călători spun că nu știau cât timp vor fi nevoiți să stea în coloană și speră ca traficul să fie fluidizat cât mai curând.

Alți oameni aflați la frontieră au vorbit despre atacurile produse în timpul nopții și despre teama provocată de războiul din imediata apropiere a Republicii Moldova. Situația de la frontieră a apărut după atacul cu drone produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie asupra punctului ucrainean Starokazacie.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs între orele 23:35 și 00:05. O dronă a lovit punctul ucrainean de trecere a frontierei, iar alte două aparate de zbor fără pilot au căzut în apropiere, toate pe teritoriul Ucrainei. Persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate.

Câteva minute mai târziu, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova a auzit patru explozii și a observat lumina produsă de acestea pe teritoriul ucrainean. În acel moment, în Ucraina era în vigoare o alertă aeriană. Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Cetățenia victimelor nu a fost stabilită deocamdată. În urma atacului a fost avariată și infrastructura punctului de trecere Starokazacie.

Din motive de securitate, circulația prin punctul Tudora–Starokazacie a fost sistată, iar fluxul de călători și mijloace de transport a fost redirecționat spre Palanca–Maiaki–Udobnoe. Poliția de Frontieră precizează că, până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost depistate fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru populație. Autoritățile continuă să monitorizeze situația din zona de frontieră și îndeamnă cetățenii să urmărească informațiile oficiale și să respecte indicațiile oamenilor legii.