Rusia l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova

Ministerul rus al Afacerilor Externe anunță că l-a convocat, pe 21 iulie, pe ambasadorul Republicii Moldova, Lilian Darii, căruia i-a transmis un protest oficial în legătură cu două incidente în care ar fi vizați angajați și mijloace de transport ale Ambasadei Rusiei.

Potrivit unui comunicat al MAE rus, primul incident s-ar fi produs pe 19 iulie, când polițiști moldoveni ar fi oprit un autobuz al Ambasadei Rusiei în Chișinău pentru un control al actelor și ar fi demontat plăcuțele diplomatice de înmatriculare, fără a oferi explicații.

Moscova afirmă, de asemenea, că solicitarea Ambasadei Rusiei adresată Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova de a trimite un reprezentant la fața locului pentru clarificarea situației ar fi rămas fără răspuns.

Al doilea incident invocat de autoritățile ruse ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Potrivit comunicatului, angajații Ambasadei Rusiei, care transportau un lot de mărfuri de serviciu către Federația Rusă, ar fi fost reținuți la frontieră timp de peste patru ore „fără temei”.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Moldova, MAE rus a susținut că aceste acțiuni reprezintă o încălcare gravă a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, care obligă statul acreditar să asigure condițiile necesare pentru exercitarea funcțiilor misiunilor diplomatice, inclusiv libertatea de circulație și de comunicare.

Ministerul rus de Externe a precizat că își rezervă dreptul de a adopta „măsuri de răspuns în oglindă”.

Deocamdată, autoritățile Republicii Moldova nu au comentat acuzațiile formulate de partea rusă.