Demisie de la Președinție: Purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu pleacă din funcție

Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Igor Zaharov, a anunțat oficial că se retrage din funcție. Ultima sa zi de activitate în cadrul echipei conduse de președinta Maia Sandu va fi 31 decembrie 2025.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Zaharov a explicat că decizia este una personală, motivată de dorința de a dedica mai mult timp familiei, care s-a mărit în ultimul an.

„În același timp, în ultimul an, familia mea s-a mărit, aducând multă bucurie și, firesc, nevoia de a lua decizii deloc simple, dar asumate, și de a-mi așeza altfel prioritățile și ritmul. De aceea, finalul anului 2025 vine la pachet cu încheierea activității la Președinție, ultima mea zi fiind 31 decembrie. Îi mulțumesc președintei Maia Sandu pentru încredere, pentru exemplul personal de seriozitate și consecvență. Sunt profund recunoscător pentru modul în care a ridicat constant ștacheta și ne-a cerut tuturor să fim corecți, responsabili și conectați la realitatea oamenilor pentru care lucrăm”, a scris Zaharov pe rețele.