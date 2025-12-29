Scandal monstru în România! Judecătorii PSD au sabotat din nou eliminarea pensiilor speciale

Eliminarea pensiilor speciale, una dintre cele mai cerute reforme de către societate, este din nou blocată. Nu în Parlament, nu în Guvern, ci la Curtea Constituțională a României, instituția care a devenit, în ochii multor români, ultimul bastion al privilegiilor de castă. Judecătorii CCR au intervenit încă o dată pentru a proteja un sistem profund nedrept, în care o minoritate trăiește în lux, iar majoritatea supraviețuiește cu venituri de subzistență.

Cei patru judecători numiți de PSD sunt Gheorghe (Giani) Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc.

Motivul pentru care cei patru vor să amâne o eventuală decizie este că nu au majoritate pentru a bloca reforma. Ei vor să amâne decizia sperând ca guvernul Bolojan va pica în această iarnă sau că vor putea să își refacă majoritatea de 5 în CCR, potrivit surselor citate.

Ei au recurs la un gest fără precedent pentru a bloca reforma pensiilor speciale ale magistraților: au boicotat ședința de duminică, împiedicând asigurarea cvorumului de minimum 6 din cei 9 judecători ai CCR.

Boicotul a venit pe fondul speculațiilor că există o majoritate de 5 judecători care ar urma să aprobe reforma pensiilor magistraților.

De remarcat că unul dintre judecătorii care au boicotat ședința, Gheorghe Stan, are un interes direct în această refomă: soția sa este judecător la Tribunalul București, potrivit declarației sale de avere.

De fiecare dată când apare o inițiativă serioasă de eliminare sau reducere a pensiilor speciale, scenariul se repetă: legea ajunge la CCR și este declarată neconstituțională, fie total, fie prin decizii care o golesc de conținut. Argumentele sunt mereu tehnice, ambalate juridic, dar efectul este unul singur – privilegiile rămân, nota de plată este achitată de cetățeni.

Ironia amară este că mulți dintre cei care decid asupra constituționalității acestor legi sunt chiar beneficiari direcți sau indirecți ai sistemului de pensii speciale. Conflictul de interese este evident, însă nimeni nu pare deranjat. CCR ajunge astfel să fie judecător și parte, într-un joc în care rezultatul este cunoscut dinainte.

În timp ce milioane de pensionari trăiesc cu 1.200–1.500 de lei pe lună, există categorii care încasează pensii de zeci de mii de lei, fără o contribuție proporțională. Această ruptură socială nu mai este doar o problemă morală, ci una de securitate socială. Statul cere sacrificii de la cei mulți și îi protejează pe cei puțini.

Deciziile CCR transmit un mesaj periculos: în România, legea nu este egală pentru toți. Există o elită intangibilă, imună la reforme și ferită de orice tentativă de corectare a inechităților. Orice guvernare, indiferent de culoare politică, se lovește de același zid atunci când atinge interesele sistemului.

Blocarea eliminării pensiilor speciale arată că problema nu este lipsa de voință politică, ci existența unui mecanism de autoprotecție instituțională. Un mecanism care funcționează perfect, indiferent de context economic, de presiunea publică sau de promisiunile electorale.

Pentru români, concluzia este dureroasă: statul care le cere austeritate, taxe mai mari și răbdare este același stat care refuză să renunțe la privilegii obscene. Atât timp cât Curtea Constituțională va continua să apere aceste interese, orice discurs despre reformă rămâne doar o lozincă, iar ideea de justiție socială devine o glumă amară.