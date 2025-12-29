Suspecții care ar fi violat un băiat de 15 ani de la un liceu din Comrat, printre care și minori, plasați în arest pentru 30 de zile

Suspecți, printre care se numără și minori, bănuiți că ar fi violat un elev de 15 ani în căminul unui liceu din orașul Comrat, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru viol. Totodată, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația.

„Intervenția noastră standard este prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care s-a deplasat și a oferit disponibilitatea de a acorda servicii de asistență psihopedagogică. La moment trebuie să verific dacă a fost și acceptul persoanei de a participa în acest proces de consiliere. În același timp așteptăm, în special, acțiunile Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii, pentru că pe asemenea cazuri, pe asemenea gravitații, trebuie să există răspândire penală”, a declarat ministrul.