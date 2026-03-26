Rușii au atacat puternic la graniță: O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României

Ministerul Apărării anunţă, joi dimineaţă, că, după o nouă serie de atacuri ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc şi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, judeţul Tulcea, în afara zonei locuite. Resturi de dronă au fost găsite într-o zonă cu vegetaţie, fiind securizat perimetrul, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

Armata a trimis două aeronave F-16

”Joi, 26 martie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea. Doua aeronave F-16 au decolat la ora 00.16  de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei aeriene”, anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

A fost emis mesaj RO-Alert

Sursa citată a precizat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora  00.35 un mesaj RO-ALERT.

”La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanta de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite. O autospeciala IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, unde au descoperit o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă”, precizează oficialii ministerului.

Aceştia anunţă că nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

ISU Tulcea a precizat că la 112 au fost înregistrate cel puţin zece apeluri din municipiul Tulcea, în special persoane care semnalau că se aud zgomote puternice şi cereau informaţii.

