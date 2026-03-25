VIDEO | Ceslav Ciuhrii: „Unirea este salvarea pentru noi. O Moldovă independentă nu poate fi prosperă”

Omul de afaceri Ceslav Ciuhrii susține că Republica Moldova nu are șanse reale de dezvoltare în afara unui proiect geopolitic clar, iar unirea cu România ar reprezenta, în opinia sa, o soluție mai realistă decât integrarea rapidă în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu realizat de Dorin Galben.

„Unirea este o salvare pentru noi. În cazul în care noi am reuși să intrăm în Uniunea Europeană, reunirea țării ar fi o metodă mai simplă. Dar nu o văd posibilă deocamdată”, a declarat Ceslav Ciuhrii.

Omul de afaceri a explicat ce obstacole majore ar sta în calea unei eventuale reuniri, invocând inclusiv realitățile interne ale societății moldovenești.

„Pentru noi, ca posibilitate, Unirea cu România este mai ușor de realizat. Eu cred că sunt foarte multe lucruri care nu se spun public, motivele din care nu ne putem uni, dar eu cred că unul din principalele motive este din cauza minorităților pe care le avem aici, în Republica Moldova, mă refer la vorbitorii de rusă, de ucraineană. O țară cu atâtea minorități ar fi greu de manageriat. Mi se parte greu de realizat, dar mai ușor decât să ne integrăm în Uniunea Europeană”, a explicat omul de afaceri.

Dorin Galben: „Dar Republica Moldova independentă, neintegrată în UE și nereunită cu România, ar putea fi o țară prosperă?”

„Niciodată. O să fie mereu instabilă. O să ne agățăm când de un vector, când de altul. Și nici nu ai șansă. Atunci când ai o țară cu o populație de 2,5 milioane de locuitori nu mai poți fi considerat țară, pentru că nu ai nici piață de desfacere, nici o economie nu poate fi considerată sustenabilă cu astfel de populație”, a spus Ceslav Ciuhrii.