TVA și accizele din regiunea transnistreană, aliniate la cele de pe malul drept

Regimul fiscal al TVA-ului și accizelor în regiunea transnistreană va fi uniformizat cu cel aplicat pe malul drept. Guvernul a dat aviz pozitiv pentru proiectul de lege elaborat de deputați, care prevede și instituirea Fondului de convergență pentru regiune, transmite IPN.

Din acest fond vor fi finanțate lucrări de modernizare a infrastructurii și proiecte de susținere a mediului de afaceri și a populației.

Resursele fondului vor proveni din impozitele și taxele achitate de persoanele fizice și juridice din regiune, precum și din donații externe. Modul de utilizare și administrare a mijloacelor va fi stabilit de Guvern.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și aprobat de Parlament.