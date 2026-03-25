 „M-a bătut cu picoarele, mi-a rupt gura.” Una dintre autoarele petiției „Dreptate pentru Ludmila Vartic” dezvăluie cum a agresat-o ex-iubitul fotbalist

Una dintre autoarele petiției „Dreptate pentru Ludmila", Doina Munteanu, funcționară la Primăria din Paris, Franța, dezvăluie cum a agresat-o ex-iubitul ei fotbalist, pe vremea când era studentă, în Republica Moldova.

„Când eram în R. Moldova, eram studentă, am avut o relație serioasă, eram iubita unui fotbalist din Moldova. Era de ziua lui, la petrecerea lui, nu știu ce am făcut eu, am vorbit așa cum nu trebuia sau m-am comportat așa cum nu trebuia, îmi este greu să vorbesc, am fost aruncată la pământ, am primit o ploaie de pumni în cap. Am fost bătută cu picioarele la cap, în zona rinichilor. La această sărbătoare erau prieteni, mai mulți bărbați, care nu au intervenit. A intervenit un agent de securitate de la discotecă de prin apropiere. Dommul foarte timid i-a spus să înceteze să mai dea în mine. Soția unuia dintre bărbații prezenți la petrecere a intervenit, m-a scos de acolo, m-a dus la spital. Eram ractic inconștientă, abia mă țineam pe picioare. Aveam gura ruptă în mai multe părți, la spital am fost cusută, mi-au acordat primul ajutor și medicii m-au întrebat ce mi s-a întâmplat și cine m-a agresat în halul acesta. Le-am spus că nu cunosc persoana.

Dimineața aveam fața toată tumefiată, ochii abia de mi se deschideau. Trei patru luni nu am putut să ies din casă sau ieșeam foarte greu, pentru că am avut sindromul postraumatic, nu suportam cineva să se apropie de mine”, a dezvăluit Doina Munteanu.

„Dacă aș fi fost eu în Franța la momentul acela, depuneam plângere și dacă persoana respectivă se afla acum în Franța, depuneam plângere. Aceste cazuri în Franța au o prescripție destul de îndelungată”, a conchis moldoveanca, stabilită la Paris.