VIDEO: Ce s-a citit pe buzele președintelui Poloniei, furios că un jurnalist l-a întrebat de ce n-a fost deranjat că „Vladimir Putin era criminal acum 4 luni”

Conferința de presă comună dintre președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și omologul său maghiar, desfășurată la Przemyśl pe 23 martie 2026, a fost marcată de un moment tensionat, care continuă să genereze controverse. Evenimentul, descris de publicația polonă Oko Press, a scos în evidență poziția Poloniei față de relațiile dintre premierul ungar Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin.

Întrebarea care a declanșat reacția președintelui Karol Nawrocki

Na taki moment czekałem wiele miesięcy.



Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił redaktora TVN:



„Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski, Władimir Putin to zbrodniarz”.



Krótko, zwięźle i na temat.

Ile można słuchać tych kłamstw i insynuacji.



Imediat după ce conferința oficială de presă s-a încheiat, fără a include o sesiune de întrebări din partea presei, jurnalistul TVN Mateusz Półchłopek a adresat o întrebare directă: „Domnule președinte, nu vă deranjează apropierea lui Viktor Orbán de Vladimir Putin?”.

În acel moment, Nawrocki era deja pe punctul de a ieși din sală, dar a fost oprit de purtătorul său de cuvânt, Rafał Leśkiewicz, care i-a șoptit ceva la ureche, acoperindu-și gura cu mâna.

Potrivit unei analize detaliate realizate de Oko Press, pe baza unei înregistrări video publicate pe YouTube de TV Republika, evenimentul s-a derulat astfel: inițial, Nawrocki aproape părăsește sala, dar se oprește brusc și se întoarce, în timp ce purtătorul de cuvânt de apropie rapid de el.

Două secunde mai târziu, Leśkiewicz îi spune ceva, iar președintele ascultă, aprobând din cap. După o scurtă pauză de gândire, Nawrocki spune: „Dă-mi-l” și se îndreaptă spre jurnalist, întrebând cu voce tare „Cine a pus întrebarea? Unde este domnul redactor?”.

Ulterior, președintele polon se adresează direct jurnalistului, spunând „Despre ce vreți să întrebați? Nu ați ascultat conferința de presă? Nu ați ascultat ce gândesc eu despre Vladimir Putin? Domnule redactor? Ați făcut materiale despre faptul că Putin mă urmărește?”. Ulterior, vizibil iritat, Nawrocki ridică degetul arătător și spune: „Domnule redactor, vă rog să vă adunați și să ascultați ce spune președintele Poloniei! Vorbeam cu dumneavoastră, domnule redactor. Vladimir Putin este un criminal de război, înțelegeți, domnule redactor?”.

După această interacțiune tensionată, Nawrocki se întoarce și pleacă din sală, în timp ce spune „La revedere”.

Reacțiile presei după ieșirea nervoasă a lui Nawrocki

Reacțiile la acest episod au fost diverse. Publicații precum Interia au descris scena ca pe un moment în care „Nawrocki nu a rezistat presiunii”, iar SuperExpress a titrat că „președintele a cedat nervos”. În același timp, Plotek de la Agora a subliniat că „președintele a fost vizibil iritat, arătând o fire impulsivă”.

Totuși, o analiză mai atentă a evenimentului, bazată pe imaginile video, sugerează că reacția lui Karol Nawrocki nu a fost una spontană, ci mai degrabă calculată. După cum notează Oko Press, președintele a părut să reflecteze timp de 17 secunde la ceea ce i-a șoptit purtătorul său de cuvânt înainte de a alege să abordeze jurnalistul. În timpul scurtei sale intervenții, expresia sa facială nu părea să denote furie, ci mai degrabă o decizie conștientă de a evita orice percepție de slăbiciune.

Decizia de a răspunde întrebării pare să fi fost influențată de dorința de a nu lăsa impresia că evită o temă sensibilă, mai ales în fața unui post de televiziune perceput de mulți politicieni conservatori ca fiind ostil.