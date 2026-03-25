SONDAJ | Peste 55% dintre moldoveni ar vota unirea Republicii Moldova cu România. Primul sondaj care include opinia diasporei

Un sondaj recent arată că, per ansamblu, susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România este mai mare decât opoziția, dacă sunt luate în calcul atât opinia din țară, cât și cea din diaspora.

Datele cumulate indică faptul că aproximativ 47% dintre respondenți ar vota pentru unire, în timp ce circa 36,5% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, în jur de 9,5% nu ar participa la vot, iar aproximativ 6% sunt indeciși sau nu au oferit un răspuns.

Dacă sunt excluși respondenții indeciși și cei care nu ar participa la vot, rezultatele arată că aproximativ 56% ar vota pentru unire, iar circa 44% s-ar pronunța împotrivă.

Sondajul a fost realizat pe două eșantioane separate: 1.078 de respondenți din Republica Moldova și 235 de persoane din diaspora, din 12 țări, cu o marjă de eroare de ±3%.

Rezultatele arată că, la nivel general, susținerea pentru unire depășește opoziția, însă un segment important al populației rămâne indecis, ceea ce menține subiectul unul deschis și sensibil în societate.