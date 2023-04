Rușii au avansat spre centrul orașului Bahmut și au preluat controlul asupra malului vestic al râului Bahmutka. Ruta-cheie de aprovizionare a Ucrainei, „grav amenințată”, declară Ministerul britanic al Apărării

Rusia a cucerit malul vestic al râului Bahmutka, punând în pericol o rută-cheie de aprovizionare a trupelor ucrainene, în încercarea de a ocupa complet oraşul asediat Bahmut, epicentrul violenţelor de pe frontul din Ucraina, a anunţat vineri Ministerul Apărării britanic, citat de Reuters.

„Rusia a obţinut noi câştiguri şi a avansat, foarte probabil, spre centrul oraşului…Ruta-cheie de aprovizionare 0506 a Ucrainei la vest de oraş este probabil grav ameninţată”, a precizat ministerul pe Twitter, într-un buletin informativ pe care îl difuzează zilnic cu situaţia actualizată de pe frontul din Ucraina.

