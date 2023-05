Rușii au început să lovească haotic, în Ucraina: Au atacat un hipermarket

Trei persoane au murit în urma unui atac lansat de ruși asupra unui hipermarket din orașul ucrainean Herson, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei, potrivit Sky News.

Cel puțin trei civili au fost uciși și alți cinci au fost răniți în atacul care a avut loc miercuri în Herson.

Victimele sunt clienți și angajați ai hipermarketului, a declarat ministrul de interne Ihor Klymenko. Clădirea magazinului a fost puternic deteriorată.

Procurorii Ucrainei susțin că, potrivit primelor informații, rușii au atacat orașul cu artilerie.

Orașul a fost eliberat de sub controlul Rusiei în noiembrie, dar de atunci s-a confruntat cu atacuri repetate din partea rușilor aflați în apropiere.

Today at around 11 am, Russians attacked a hypermarket in #Kherson. Three people were killed and five wounded. These are employees and customers. All emergency services are on the spot. #RussiaIsATerroristState

Source: Ministry of Internal Affairs of Ukraine pic.twitter.com/4k6fQB1cqE

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 3, 2023