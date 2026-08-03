Anenii Noi: Cel mai mare centru de deșeuri din țară, contestat de autoritățile locale

Primăria din Puhăceni, cea din Șerpeni și Consiliul Raional Anenii Noi cer revizuirea deciziei privind amplasarea celui mai mare centru de gestionare a deșeurilor din Moldova. Adresarea a fost transmisă Ministerului Mediului, fiind solicitată să reevalueze hotărârea.

Primarul din Puhăceani, Veaceslav Plămădeală, afirmă că populația nu este împotriva modernizării, ci contra „felului în care s-a luat această decizie”. Oficialul afirmă că terenul ales este aproape de izvoare, iar un studiu hidrogeologic nu a fost efectuat, pentru a stabili dacă apele subterane vor fi afectate.

„Documentele oficiale ale Ministerului arată că exista un alt teren, considerat mai potrivit din punct de vedere tehnic. Acesta nu a fost ales după ce comunitatea de acolo s-a opus. Satele Puhăceni, Șerpeni, Speia, Delacău, Dubăsarii Vechi, Bălăbănești, Corjova, Cobusca Veche, fiind foarte apropiat învecinate de locul amplasării noii mari gunoiști n-au fost întrebate, înainte să se decidă la această temă sensibilă. Mai mult, Guvernul a declarat deja terenul de utilitate publică și a pornit exproprierea înainte ca evaluarea de mediu să fie încheiată.

La Puhăceni și Șerpeni, Consiliile Locale la fel cum și Consiliul Raional Anenii Noi au votat unanim împotriva proiectului. Toți consilierii locali/raionali au spus NU. Vocea comunităților a venit după ce decizia fusese deja luată”, afirmă funcționarul.

În opinia lui Plămădeală, luând în considerare finanțarea externă a proiectului, procedura trebuie stopată, pentru a analiza urmările pentru populația.

În replică, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii Grigore Stratulat a menționat că preocupările existente trebuie să se bazeze pe fapte și studii, nu pe presupuneri.

„Proiectul nu presupune o „gunoiște”, ci un centru regional modern de gestionare a deșeurilor, inclusiv un depozit construit și exploatat conform standardelor Uniunii Europene, cu sisteme de impermeabilizare, colectare și tratare a levigatului, captarea gazului de depozit și monitorizare permanentă a factorilor de mediu. În prezent se desfășoară procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar toate studiile și consultările publice prevăzute de lege vor fi realizate înainte de luarea oricărei decizii.

Verificările cartografice și investigațiile preliminare indică existența unor distanțe de protecție adecvate față de zonele locuite și față de principalele corpuri de apă. Distanțele exacte și rezultatele studiilor vor fi prezentate public în Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului. De asemenea, accesul către centru este proiectat astfel încât traficul să nu traverseze localitățile, evitând disconfortul cauzat de praf și zgomot pentru locuitori, iar exploatarea centrului va respecta cele mai stricte cerințe de protecție a mediului și a sănătății populației. (…) Obiectivul nostru este simplu: să înlocuim gunoiștile neconforme cu un sistem modern, sigur și transparent de gestionare a deșeurilor, în beneficiul oamenilor și al mediului”, afirmă secretarul de stat.