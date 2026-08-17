Șase instituții medicale vor avea directori noi. Gasnaș: Căutăm oameni integri

Ministerul Sănătății a lansat concursuri pentru ocuparea funcției de director în șase instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova. Sunt căutați manageri cu experiență, integri și cu o viziune clară asupra dezvoltării instituțiilor.

Concursurile vizează Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, precum și spitalele raionale din Edineț, Drochia, Fălești și Ștefan Vodă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a subliniat că activitatea unei instituții medicale depinde inclusiv de modul în care aceasta este administrată.

„Un spital bun înseamnă și o conducere care știe să organizeze echipa, să folosească bine resursele și să ia decizii pentru dezvoltarea instituției”, a declarat ministrul.

Alexandru Gasnaș a precizat că sunt căutați candidați cu experiență și integritate, capabili să contribuie la îmbunătățirea serviciilor medicale și a experienței pacienților.

Totodată, în cazul spitalelor de psihiatrie din Chișinău, Bălți și Orhei urmează schimbări în contextul reformei în domeniul sănătății mintale. Colegiile de medicină se află, de asemenea, în proces de transfer către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.